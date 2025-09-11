美 MZ 열광 타코 끝판왕 한국 온다…SPC, 韓·싱가포르 독점 영업권 확보

허희수 부사장 "국내와 글로벌 외식 트렌드 선도"

부리토·부리토 볼 주메뉴 패스트캐주얼 브랜드

빅바이트컴퍼니-치폴레 합작법인 설립

내년 서울 및 싱가포르에 1호점 개점

SPC그룹이 미국 대표 멕시칸 푸드 브랜드 '치폴레(Chipotle Mexican Grill)'를 아시아 최초로 국내에 들여온다.

SPC그룹 계열사 빅바이트컴퍼니는 11일 치폴레와 합작법인(S&C Restaurants Holdings)'을 설립하고 한국과 싱가포르 독점 운영권을 확보했다고 밝혔다. 치폴레가 해외 시장에 합작법인을 통해 진출하는 것은 이번이 처음이다.

스캇 보트라이트(Scott Boatwright) 치폴레 멕시칸 그릴 CEO(오른쪽)와 허희수 SPC그룹 부사장이 한국 및 싱가포르의 치폴레 사업 운영을 위한 합작법인 설립 계약서에 서명하고 있다. [사진=SPC그룹 제공]

1993년 미국에서 시작된 치폴레는 부리토(Burrito)·부리토 볼(Bowl) 타코(Taco)·퀘사디아(Quesadilla) 등 멕시코 전통 요리를 현대적 감각으로 선보이는 패스트캐주얼(Fast Casual) 브랜드다. 색소·향·보존료를 배제하고 신선한 재료를 매장에서 매일 조리하는 '진정성 있는 음식'을 표방한다. 고객이 취향에 따라 다양한 토핑을 추가할 수 있는 맞춤형(커스터마이징) 서비스가 특징이다.

미국 젊은 세대들의 폭발적인 지지를 얻으며 빠르게 성장한 치폴레는 2006년 뉴욕증권거래소에 상장된 데 이어 2011년 S&P 500 지수에 편입되며 미국을 대표하는 외식 브랜드 중 하나로 자리잡았다. 현재 미국·캐나다·영국·프랑스·독일·쿠웨이트·아랍에미리트 등 7개국에 3800여 개 매장을 운영하고 있다.

스캇 보트라이트(Scott Boatwright) 치폴레 최고경영자(CEO)는 "다양성과 편의를 중시하는 외식 트렌드가 빠르게 확산하고 있는 가운데, 아시아 시장 진출은 치폴레에 엄청난 성장 기회"라며 "치폴레의 브랜드 인지도를 바탕으로 식품?외식 분야에 전문적인 역량과 경험을 보유한 SPC그룹과의 파트너십을 통해 한국과 싱가포르 시장에서 좋은 반응을 얻을 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

이번 성과는 허희수 SPC그룹 부사장의 주도적 역할이 컸다. 쉐이크쉑과 잠바 등 글로벌 브랜드를 국내에 성공적으로 안착시킨 경험을 바탕으로, 치폴레까지 포트폴리오에 더하며 SPC의 글로벌 외식사업 확장을 가속화했다. 현재 쉐이크쉑은 국내 32개, 해외 14개 등 총 46개 매장을 운영하고 있으며, 잠바는 리브랜딩을 통해 33개 매장으로 확대 중이다.

허희수 부사장은 "미식 수준이 높은 한국과 싱가포르의 고객에게 세계적인 멕시칸 푸드 브랜드 치폴레를 선보이게 돼 기쁘다"면서 "신선하고 건강한 치폴레의 맛을 현지 그대로 구현해 고객에게 특별한 미식 경험을 제공하고, 국내와 글로벌 외식 트렌드를 선도해 나가겠다"고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



