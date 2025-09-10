본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

증시

日닛케이지수, 3주만에 또 최고치…美증시 훈풍 영향

김민영기자

입력2025.09.10 16:42

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이시바 총리 사임 표명 후
재정 확장 정책 기대감
미 증시 상승세에 동반 상승

일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)가 약 3주 만에 종가 기준 사상 최고가 기록을 다시 썼다.


日닛케이지수, 3주만에 또 최고치…美증시 훈풍 영향
AD
원본보기 아이콘


닛케이지수는 10일 전날 대비 0.87% 오른 4만3837로 장을 마쳤다. 닛케이지수는 이시바 시게루 총리가 지난 7일 퇴임 의사를 밝힌 뒤 대체로 오름세를 이어가고 있다. 차기 정부에서 재정 확장 정책을 펼칠 것이란 기대감 때문이다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 미국 뉴욕 증시 3대 지수가 9일(현지시간) 사상 최고치로 마감한 것이 일본 증시에도 훈풍을 불어넣었다고 설명했다. 특히 소프트뱅크그룹을 중심으로 기술주가 상승세를 이끌었다는 분석이다.


일본 종합주가지수인 토픽스(TOPIX)도 이날 0.6% 상승한 3140으로 장을 마치며 종가 기준 최고치를 경신했다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 손에 든 걸 깜빡할 뻔

서울시가 내 건강수명 3년 늘려준다고?

옆자리 승객 불편하다면… 코레일 앱으로 자리 바꾼다

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

잘나가는 '한국산' 카피…짝퉁 피해 규모 11兆 넘었다

"정품 아닌 거 저도 아는데요?"…마약보다 높은 2000% 수익률 알고 보니④

새로운 이슈 보기