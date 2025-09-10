김영록 지사, 공공기관 노조협의회 상생협력 강화

공동혁신도시 활성화 등 논의

김영록 전라남도지사가 10일 나주 공익활동지원센터에서 열린 '전라남도-이전공공기관 노동조합협의회 상생협력 간담회'에 참석해 이전공공기관 노조관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 전남도 제공

김영록 전라남도지사는 10일 광주·전남 공동혁신도시 이전공공기관 노동조합협의회와 상생협력 간담회를 열어 혁신도시 활성화와 이를 위한 협력체계 강화 방안과 2차 공공기관 이전 성공전략 등을 논의했다.

간담회에선 이을출 노동조합협의회 의장 등 13명이 참석한 가운데 공공기관 2차 이전의 성공적 추진, 혁신도시 내 주차장 해소 방안, 광주역~송정역 순환 열차 운영, 학생 과밀화 해소와 특성화 중학교 신설 등 정주 여건 개선을 위한 다양한 의견이 제시됐다.

광주·전남 공동혁신도시가 16개 공공기관이 이전을 완료한 이후 10여 년간 산업·문화·교육·의료·복지시설을 두루 갖춘 명품도시로 성장했다는 데 공감하고, 앞으로도 세계 속으로 힘차게 도약하도록 함께 노력할 것을 다짐했다.

이을출 의장은 "2차 공공기관 이전과 관련해 목표했던 신규기관 유치를 위해선 전남도·나주시·이전공공기관이 하나가 돼 역량을 집중하는 전략이 필요하다"며 "특히 1차로 이전한 공공기관의 부설 기관도 타당성과 필요성에 대한 철저한 분석을 통해 이전을 추진해야 한다"고 강조했다.

김 지사는 "공동혁신도시 정주여건 개선을 위해 지난 10여 년간 복합혁신센터, 생활SOC복합센터 건립 등 다양한 사업을 추진하고, 250억 원 규모의 발전기금을 조성하는 등 많은 노력을 기울였다"며 "공동혁신도시가 전국에서 가장 우수한 정주 여건을 갖춘 국가 균형 발전의 선도 모델이 되도록 노동조합협의회와 적극 협력하겠다"고 강조했다.

전남도는 또 간담회에서 올해 전남에서 열리는 전남국제수묵비엔날레, 남도국제미식산업박람회, 국제농업박람회에 이전 공공기관 임직원과 가족이 참여하도록 홍보했다.





호남취재본부 심진석 기자



