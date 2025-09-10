본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산도시공사, ‘대한민국 전기안전대상’ 대통령 표창 수상

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.10 16:29

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전기안심건물 인증·신재생에너지 보급 확대 공로 인정

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 지난 8일 서울 세종대학교 광개토관 컨벤션홀에서 열린 '2025 대한민국 전기안전대상'에서 안전한 주거환경 조성과 전기안전 확산, 감성적 주거복지 실현에 기여한 공로로 대통령 표창을 받았다.

부산도시공사가 ‘대한민국 전기안전대상’ 대통령 표창을 받고 있다. BMC 제공

부산도시공사가 ‘대한민국 전기안전대상’ 대통령 표창을 받고 있다. BMC 제공

AD
원본보기 아이콘

'전기안심건물 인증'은 한국전기안전공사가 공동주택 전기설비의 안전성·편리성·효율성 등 30개 항목을 종합 심사해 건물에 인증을 부여하는 제도다.


부산도시공사는 지방공기업 최초로 해당 인증을 획득하며 주거 분야 전기안전 품질 강화와 입주민 편익 향상에 기여한 점을 인정받았다.

BMC는 1991년 창립 이후 34년간 시민들의 안전한 주거환경 조성을 위해 노력해왔다. 2023년에는 일광지구, 시청앞(2단지), 아미4, 환경공단 등 4개 단지 행복주택 2962세대에 1등급 본인증을, 올해는 시청앞(1단지) 행복주택과 에코델타시티(18·19·20BL) 분양주택 등 4개 단지 3473세대에 1등급 본인증을 추가 취득했다. 현재 건설 중인 일광 4BL 통합공공임대주택도 1등급 예비인증을 받아 본인증 취득을 준비 중이다.


또 신재생에너지 보급 확대에도 앞장서고 있다. 동래역·일광 행복주택 등 12개 단지 7569세대에는 태양광 발전설비 947㎾를 설치했으며, 시청앞(1단지), 에코델타시티 등 5개 단지 4607세대에는 태양광 981㎾, 지열 1,102㎾, 연료전지 2㎾를 도입해 탄소중립 실천에 기여하고 있다.


내부 직원들의 전기안전 의식 제고를 위해 한국전기안전공사 전기안전인재개발원 등 외부 전문기관을 통한 직무 교육도 확대 시행 중이다.

신창호 부산도시공사 사장은 "이번 대통령 표창은 모든 임직원이 안전을 최우선 가치로 삼아 노력한 결과"라며 "시민이 안심하고 거주할 수 있는 주거환경 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 들고 있는 깜빡할 뻔

서울시가 내 건강수명 3년 늘려준다고?

옆자리 승객 불편하다면… 코레일 앱으로 자리 바꾼다

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

잘나가는 '한국산' 카피…짝퉁 피해 규모 11兆 넘었다

"정품 아닌 거 저도 아는데요?"…마약보다 높은 2000% 수익률 알고 보니④

새로운 이슈 보기