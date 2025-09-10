부산도시공사, ‘대한민국 전기안전대상’ 대통령 표창 수상

전기안심건물 인증·신재생에너지 보급 확대 공로 인정

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 지난 8일 서울 세종대학교 광개토관 컨벤션홀에서 열린 '2025 대한민국 전기안전대상'에서 안전한 주거환경 조성과 전기안전 확산, 감성적 주거복지 실현에 기여한 공로로 대통령 표창을 받았다.

'전기안심건물 인증'은 한국전기안전공사가 공동주택 전기설비의 안전성·편리성·효율성 등 30개 항목을 종합 심사해 건물에 인증을 부여하는 제도다.

부산도시공사는 지방공기업 최초로 해당 인증을 획득하며 주거 분야 전기안전 품질 강화와 입주민 편익 향상에 기여한 점을 인정받았다.

BMC는 1991년 창립 이후 34년간 시민들의 안전한 주거환경 조성을 위해 노력해왔다. 2023년에는 일광지구, 시청앞(2단지), 아미4, 환경공단 등 4개 단지 행복주택 2962세대에 1등급 본인증을, 올해는 시청앞(1단지) 행복주택과 에코델타시티(18·19·20BL) 분양주택 등 4개 단지 3473세대에 1등급 본인증을 추가 취득했다. 현재 건설 중인 일광 4BL 통합공공임대주택도 1등급 예비인증을 받아 본인증 취득을 준비 중이다.

또 신재생에너지 보급 확대에도 앞장서고 있다. 동래역·일광 행복주택 등 12개 단지 7569세대에는 태양광 발전설비 947㎾를 설치했으며, 시청앞(1단지), 에코델타시티 등 5개 단지 4607세대에는 태양광 981㎾, 지열 1,102㎾, 연료전지 2㎾를 도입해 탄소중립 실천에 기여하고 있다.

내부 직원들의 전기안전 의식 제고를 위해 한국전기안전공사 전기안전인재개발원 등 외부 전문기관을 통한 직무 교육도 확대 시행 중이다.

신창호 부산도시공사 사장은 "이번 대통령 표창은 모든 임직원이 안전을 최우선 가치로 삼아 노력한 결과"라며 "시민이 안심하고 거주할 수 있는 주거환경 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





