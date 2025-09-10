경기교육청 '0~2세 영유아' 행복한 성장 등 지원방안 논의

경기도교육청이 '0~2세' 영아의 행복한 성장을 지원하기 위해 현장 간담회를 개최했다.

도교육청은 10일 수원 광교 남부청사에서 '0~2세 어린이집 원장 현장 소통 간담회'를 열고 어린이집 부모교육 운영 현황을 공유하고 지원 방안을 논의했다.

참석자들은 영아기 부모교육의 운영 실태와 애로사항을 함께 나누고, 가정과 어린이집이 동반 성장할 수 있는 지원 체계 마련이 필요하다는 데 뜻을 모았다.

특히 ▲가정과 연계한 부모 맞춤형 교육 프로그램 확대 ▲영아 발달 특성을 반영한 교육 자료 제공 ▲부모 요구 기반의 지원 강화 ▲현장 중심의 지속적인 협력 체계 구축 등을 주요 의제로 다뤘다.

도교육청 관계자는 "부모 교육을 통해 영아 성장과 가정 양육 역량을 함께 높일 계획"이라며 "현장의 목소리를 반영한 다양한 지원 방안을 마련해 어린이집과 가정이 협력해 아이를 행복하게 키울 수 있는 교육적 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.





