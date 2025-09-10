'고발사주 제보자' 조성은, 입당원서 조작 혐의 징역형 집유

창당 과정에서 입당원서를 조작한 혐의로 재판에 넘겨진 조성은 올마이티미디어 대표가 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았다.

서울남부지법 형사9단독 고소영 판사는 10일 사문서위조, 정당법 위반 등 혐의로 기소된 조 대표에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고하고 사회봉사 40시간을 명령했다. 같은 혐의로 기소된 김종구 전 주몽골대사, 이재섭 전 브랜드뉴파티 경기도당 위원장은 모두 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고받았다.

이들은 2020년 2월 신당 '브랜드뉴파티'를 만드는 과정에서 창당에 필요한 당원 5000명을 채우기 위해 입당원서를 위조한 혐의를 받는다. 조 대표는 김 전 대사를 통해 월남전 참전 유공자 1만8000여명의 개인정보를 제공받아 이 전 위원장과 함께 입당 원서 1162장을 조작한 것으로 조사됐다.

고 판사는 "정당을 허위로 등록할 경우 정당 정치에 대한 신뢰성을 저하시킬 뿐 아니라 선거의 공정성에도 영향을 미칠 수 있다"고 양형 이유를 밝혔다.

한편 조 대표는 이른바 '고발사주' 의혹 사건의 제보자로 알려진 인물이다. 이 사건은 2020년 4·15총선을 2주 정도 앞두고 검찰이 당시 열린민주당 비례대표 의원 후보였던 최강욱 의원과 유시민 당시 노무현재단 이사장 등 범여권 인사에 대한 고발을 사주했다는 내용이다.

고발사주 의혹으로 기소된 손준성 당시 대검찰청 수사정보정책관은 1심에서 징역 1년을 선고받았지만 2심에서 무죄를 선고받은 바 있다. 지난 4월 대법원이 원심 판결을 확정하며 무죄가 확정됐다. 2022년 5월 기소된 뒤 3년 만이다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr



