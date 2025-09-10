광주신세계, '꼼데가르송 포켓' 정식 오픈

카디건·스니커즈·의류 등 선봬

㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 10일 본관 4층 '꼼데가르송 포켓' 매장을 정식으로 오픈해 눈길을 끈다

'꼼데가르송 포켓' 매장 전경. 광주신세계 제공 AD 원본보기 아이콘

꼼데가르송 포켓은 'PLAY' 하트 로고를 트레이드 마크로 사용하는 베이직 캐주얼웨어 라인으로, 의류 등 다양한 아이템들을 선보이며 고객들의 발길을 붙잡고 있다.

대표상품은 베이직한 라운드넥 디자인으로 깔끔한 '레드 하트 와펜 반팔 카디건' 53만5,000원, 'PLAY'와 컨버스의 콜라보로 탄생한 스니커즈인 '컨버스 레드 하트 척 70 로우' 19만5,000원이다.

100만원 이상 구매 시 스니커즈 또는 티셔츠를 한정 수량으로 선착순 증정하는 프로모션도 진행한다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>