광주신세계, '꼼데가르송 포켓' 정식 오픈

호남취재본부 신동호기자

입력2025.09.10 14:15

카디건·스니커즈·의류 등 선봬

㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 10일 본관 4층 '꼼데가르송 포켓' 매장을 정식으로 오픈해 눈길을 끈다

'꼼데가르송 포켓' 매장 전경. 광주신세계 제공

꼼데가르송 포켓은 'PLAY' 하트 로고를 트레이드 마크로 사용하는 베이직 캐주얼웨어 라인으로, 의류 등 다양한 아이템들을 선보이며 고객들의 발길을 붙잡고 있다.


대표상품은 베이직한 라운드넥 디자인으로 깔끔한 '레드 하트 와펜 반팔 카디건' 53만5,000원, 'PLAY'와 컨버스의 콜라보로 탄생한 스니커즈인 '컨버스 레드 하트 척 70 로우' 19만5,000원이다.

100만원 이상 구매 시 스니커즈 또는 티셔츠를 한정 수량으로 선착순 증정하는 프로모션도 진행한다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
