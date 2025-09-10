본문 바로가기
가톨릭대·이대 병원에 '해부교육 지원센터' 2곳 신규 지정

조인경기자

입력2025.09.10 11:16

의과대학 실습교육 환경 개선 지원

보건복지부는 가톨릭대학교와 이화여자대학교 의과대학 부속 서울병원 2곳을 '해부교육 지원센터'로 신규 지정했다고 10일 밝혔다.


연합뉴스

연합뉴스

해부교육 지원센터 운영지원 사업은 지난해 발표된 '의대교육 여건 개선을 위한 투자 방안'의 일환으로, 의대 학생들의 해부 실습 교육 환경 개선을 위해 올해 새롭게 도입됐다.

센터는 시신 기증 의사가 있는 분에 대한 상담을 통해 기증 시신이 부족한 의대에 기증할 수 있도록 연계하고, 의대를 대상으로 기증 상담, 본인 또는 유족의 동의 절차, 사후 예우 및 지원 등 시신 기증 과정 전반에 대한 안내를 제공해 대학별 기증 제도가 원활히 운영될 수 있도록 지원한다. 또 일시적인 교육 수요 급증 등에 대비해 해부교육 지원센터의 시신과 해부 실습 공간 등 실습 환경을 제공할 예정이다.


정통령 복지부 공공보건정책관은 "사업 초기인 만큼 시신 기증 제도와 의학교육·연구를 위한 시신 활용 관련 현장의 의견을 지속해서 수렴해 의대생들의 해부학 실습 환경이 개선될 수 있도록 하겠다"고 말했다.




조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
