고령군, ‘제2회 위드GO령 대가야시장’ 13일 개최

동아리 경연·뮤직페스타·푸드존까지…지역 상권 활력 기대

고령군(군수 이남철)이 오는 13일 오후 5시 고령대가야시장에서 '제2회 위드GO령 대가야시장' 행사를 연다.

이 행사는 대가야 고도이자 세계유산도시로 자리매김한 고령군을 대표하는 전통시장을 더욱 활력 있는 공간으로 만들고 방문객 체류 시간을 늘리기 위해 야간 프로그램으로 마련됐다.

행사장인 대가야시장 청년창업공간 일대에서는 대구·경북권 14개 팀이 참가하는 동아리 경연대회가 메인 무대로 펼쳐진다. 여기에 인기가수가 참여하는 가을 뮤직페스타, 푸드존, 플리마켓, 고객 체험행사 등 다양한 즐길 거리가 마련돼 초가을 밤을 다채로운 문화의 장으로 채울 예정이다.

군 관계자는 "이번 행사를 통해 군민은 물론 외부 방문객 유입을 이끌어내고, 지역 상권 소비 진작과 경제 활성화에 기여할 것으로 기대한다"며 "지역민들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





