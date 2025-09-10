시흥시, 24일 시흥ABC행복학습타운서 '인구정책 세미나' 개최

경기도 시흥시는 오는 24일 시흥ABC행복학습타운 가치관 다목적홀에서 시민과 공직자를 대상으로 '2025년 시흥시 인구정책 세미나'를 개최한다.

'인구구조의 변화, 앞으로의 미래'라는 주제로 열리는 이번 세미나에서는 '시흥시 인구정책 아이디어 랩'이 그간의 정책 활동 성과를 발표한다.

시흥시 인구정책 아이디어 랩은 인구 문제에 대응하고 정책 해법을 모색하기 위해 올해 3월에 출범한 부서별 실무협의체다. 협의체에는 ▲일자리 ▲보육 ▲보건 ▲평생교육 ▲청년 등 생애주기별 인구정책 관련 부서가 참여해 학습모임, 벤치마킹, 연구조사, 자문 등의 활동을 통해 인구 관련 정책 진단과 개발을 진행했다.

세미나에서는 시흥시 청년 예술인의 문화 공연과 함께 이상림 서울대학교 인구정책연구센터 책임연구원의 '인구변화와 시흥시의 대응'을 주제로 한 초청 강연도 열린다.

임병택 시흥시장은 "인구정책 아이디어 랩의 활동 성과와 세미나를 바탕으로 실질적인 인구정책을 수립해 시흥시의 미래를 대비할 것"이라고 말했다.

세미나에 대한 자세한 사항은 시흥시청 정책기획과 인구정책팀으로 문의하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>