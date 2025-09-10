KCC, '레드닷 디자인 어워드 2025' 디자인 콘셉트부문 수상

현대건설과 함께 디자인 콘셉트 선봬



KCC가 현대건설과 함께 '레드닷 디자인 어워드 2025'에서 디자인 콘셉트 부문 '위너(Winner)'로 공동 선정됐다고 10일 밝혔다.

'레드닷 디자인 어워드'는 독일 노르트하임 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 세계 3대 디자인상 중 하나로, 심미성과 실용성, 혁신성을 종합적으로 심사해 수상작을 선정한다.

유니버설 디자인 웨이파인딩 적용 모습.

KCC와 현대건설이 협업한 수상작 '히어&썸웨어'는 현대건설이 개발한 지하주차장 길찾기 시스템 웨이파인딩에, KCC의 컬러유니버설디자인(CUD)을 접목해 누구나 쉽고 빠르고 안전하게 목적지를 찾을 수 있도록 개발된 디자인 콘셉트다. 단순 안내 기능을 넘어 정보의 공평한 전달과 안전한 이동 환경을 구현했다는 점에서 디자인을 통해 사회적 약자와 모두의 삶의 질을 높이는 가능성을 보여줬다는 평가다.

KCC 관계자는 "앞으로도 컬러 디자인 트렌드 분석을 통한 연구개발 활동으로 건축 공간의 공공성과 포용성을 높일 수 있는 디자인 연구와 협업을 지속해 나가겠다"고 말했다.





이성민 기자



