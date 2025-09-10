본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

KCC, '레드닷 디자인 어워드 2025' 디자인 콘셉트부문 수상

이성민기자

입력2025.09.10 09:41

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

현대건설과 함께 디자인 콘셉트 선봬

KCC가 현대건설과 함께 '레드닷 디자인 어워드 2025'에서 디자인 콘셉트 부문 '위너(Winner)'로 공동 선정됐다고 10일 밝혔다.


'레드닷 디자인 어워드'는 독일 노르트하임 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 세계 3대 디자인상 중 하나로, 심미성과 실용성, 혁신성을 종합적으로 심사해 수상작을 선정한다.

유니버설 디자인 웨이파인딩 적용 모습. KCC

유니버설 디자인 웨이파인딩 적용 모습. KCC

AD
원본보기 아이콘

KCC와 현대건설이 협업한 수상작 '히어&썸웨어'는 현대건설이 개발한 지하주차장 길찾기 시스템 웨이파인딩에, KCC의 컬러유니버설디자인(CUD)을 접목해 누구나 쉽고 빠르고 안전하게 목적지를 찾을 수 있도록 개발된 디자인 콘셉트다. 단순 안내 기능을 넘어 정보의 공평한 전달과 안전한 이동 환경을 구현했다는 점에서 디자인을 통해 사회적 약자와 모두의 삶의 질을 높이는 가능성을 보여줬다는 평가다.

KCC 관계자는 "앞으로도 컬러 디자인 트렌드 분석을 통한 연구개발 활동으로 건축 공간의 공공성과 포용성을 높일 수 있는 디자인 연구와 협업을 지속해 나가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄청난 차별화"…'무인셔틀, 짐꾼 로봇, 자동 주차' 압구정 재건축에 알짜기능 쏟는 현대건설 "엄청난 차별화"…'무인셔틀, 짐꾼 로봇, 자동 주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란

하루도 못버틴 '협치'

"텐트 밖은 전망대" 춘천 대룡산 전망대 점령한 민폐 캠핑족

애플, 역대 가장 얇은 '아이폰 에어' 공개…"미래에서 온 듯한 디자인"

애플, 운동·수면 동반자 '애플 워치 11', 보청기 되는 에어팟 공개

새로운 이슈 보기