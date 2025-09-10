청호나이스, 위생성 강화한 '트윈 노즐 비데 B400' 출시

생활방수 IPX5 등급 적용

'3온' 기능으로 쾌적한 사용감

청호나이스가 위생성과 편의성을 강화한 '청호 트윈 노즐 비데 B400'을 출시했다고 10일 밝혔다.

청호 트윈 노즐 비데 B400 제품 이미지. 청호나이스

청호 트윈 노즐 비데 B400은 생활방수 IPX5 등급을 적용해 물청소가 가능하며 비데 노즐과 세정 노즐을 분리한 트윈 노즐 구조로 위생성을 강화했다. 특히 항균력을 가진 스테인리스 노즐을 탑재해 오염 침투를 막고, 자동 세척 기능이 있어 청결하게 사용할 수 있다.

또 연속 온수·난방 변좌·온풍 건조를 갖춘 '3온(溫) 기능'으로 사계절 내내 쾌적한 사용이 가능하다. 강력한 건조와 함께 원적외선을 동시에 제공해 혈액순환과 피부 관리에도 도움을 준다.

사용자 편의성도 크게 높였다. 스마트한 터치형 조작부는 가독성을 높인 사용자 인터페이스(UI)를 적용해 직관적으로 조작할 수 있고 방수 설계로 물기에 안전하다. 더불어 시트와 커버가 부드럽게 닫히는 소프트 개폐를 갖춰 어린이나 노약자도 안심하고 사용할 수 있다.

세정 기능도 다양하다. 강력한 분사로 깔끔하게 세정되는 일반 세정, 부드러운 여성 전용비데 세정, 공기를 혼입해 부드럽고 강력한 세정을 제공하는 공기방울 세정을 갖췄다. 슬림하고 모던한 디자인을 적용해 욕실 인테리어와 자연스럽게 조화를 이룬다.

청호나이스 관계자는 "신제품은 위생·편의·건강을 모두 고려한 제품"이라며 "앞으로도 청호나이스는 고객에게 도움되는 제품을 지속해서 선보일 것"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



