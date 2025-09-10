최호정 서울시의회 의장 "성진학교 설계비 반영, 서울시교육청 적극 나서야"

교육청에 즉각 편성 촉구

최호정 서울시의회 의장은 10일 성동구에 설립 추진 중인 장애학생 특수학교 ‘성진학교’ 건립과 관련해 “서울시의회는 활발히 의정활동을 이어가고 있으나 정작 서울시교육청은 후속대책 마련에 소극적”이라고 지적했다.

최 의장은 “지체장애 학생을 둔 학부모들의 간절한 바람과 성동구 주민들이 요청한 지역사회 연계시설 건립이 조속히 이뤄지려면 설계비가 즉시 반영돼야 한다”며 “교육청이 2026년도 예산에 설계비를 계상하겠다는 안일한 태도를 보이고 있다”고 비판했다.

성진학교 신설을 위해 약 11억원이 소요될 설계비는 내년 사업으로 미룰 이유가 없다는 입장이다. 최 의장은 “오는 11월 제출이 예정된 2025년도 서울시교육비특별회계 2차 추경안에 설계 관련 예산안을 반드시 포함해달라”고 촉구했다.

서울시의회 교육위원회는 9일 성진학교 신설과 관련한 공유재산관리계획안을 가결했으며, 이 안건은 오는 12일 본회의에서 최종 의결될 예정이다. 서울시의회는 성동구 지역구 의원들을 중심으로 보호자와 주민들의 다양한 의견을 반영해 옛 성수공고 부지의 60%는 성진학교, 나머지 40%는 주민 공동시설로 활용하는 조율안을 이끌어낸 바 있다.

그러나 교육청은 설계 추진을 내년에 계획하며 속도감 있게 대응하지 않고 있다는 비판이 제기된다. 최 의장은 “교육청은 10일부터 설계 발주 준비를 시작하고, 11월 초 추경안 제출 시 성진학교 설계비를 반드시 포함해야 한다”고 말했다.

또한 “예산안 통과 전이라도 조달청 나라장터를 통해 설계용역 공고를 낼 수 있다”며 “12월 중순 추경안이 확정되면 즉시 계약을 맺어 내년 초 본격적인 설계 작업에 착수해야 한다”고 강조했다.

최 의장은 “몸이 불편한 아이들의 배움 여건을 개선하고 부모들의 어려움을 덜며, 지역사회에도 필요한 시설이 들어서는 것은 모두가 바라는 일”이라며 “교육청은 후속 절차를 내년으로 미룰 것이 아니라 지금 즉시 적극 행정에 나서야 한다”고 거듭 촉구했다.





