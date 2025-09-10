본문 바로가기
농심, 가뭄 피해 겪는 강릉지역에 백산수 지원

임혜선기자

입력2025.09.10 09:20

2017년부터 기상청과 다양할 활동
강릉 지원 규모, 백산수 2만병

농심은 기상청과 손잡고 가뭄 피해를 겪고 있는 강릉 지역에 백산수를 지원한다고 10일 밝혔다.


농심은 2017년부터 기상청과 함께 폭염 피해 예방 캠페인을 비롯해 다양한 민관 합동 활동을 이어왔다. 이번 지원 규모는 총 2만 병(백산수 2ℓ 1만 병, 0.5ℓ 1만 병)으로, 생활용수와 식수 확보에 어려움을 겪는 강릉 시민에게 전달될 예정이다.

농심 로고. [사진=농심 제공]

농심 로고. [사진=농심 제공]

농심 관계자는 "극심한 가뭄으로 생활에 큰 어려움을 겪고 있는 강릉 시민들에게 조금이나마 도움이 되길 바란다"라고 말했다.


한편 농심이 기상청과 함께 진행하는 폭염 피해 예방 캠페인 '해피해피 캠페인'은, '해를 피하면 행복(해피)해진다'를 슬로건으로 단일 기상현상 중 가장 많은 인명 피해를 발생시키는 폭염으로부터 국민의 안전을 지키기 위한 활동이다. 농심은 매년 캠페인의 일환으로 물, 그늘, 휴식 등 폭염 피해 예방을 위한 행동 수칙을 전파하고, 폭염 취약계층을 위한 백산수 지원, 봉사활동 등 다양한 활동을 이어왔다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
