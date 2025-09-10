본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

[Invest&Law]법무법인 화우, '공정거래 분야 전문가' 오금석·신영호 영입

염다연기자

입력2025.09.10 10:34

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

각각 파트너 변호사·고문으로 영입
'기업리스크&규제대응센터' 공동대표 겸임

법무법인 화우가 공정거래 분야의 전문가인 오금석 변호사를 파트너 변호사로, 신영호 전 공정거래위원회 상임위원을 고문으로 영입했다.

오금석 변호사, 신영호 전 공정위 상임위원. 법무법인 화우 제공

오금석 변호사, 신영호 전 공정위 상임위원. 법무법인 화우 제공

AD
원본보기 아이콘

오 변호사(연수원 18기)는 법원과 대형로펌에서 30년 이상 근무하며 공정거래 분야에서 굵직한 사건을 다수 처리한 경쟁법 전문가다. 서울대 법학과를 졸업하고, 대법원 재판연구관과 서울·춘천지방법원 판사를 거친 뒤 20여년간 법무법인 태평양 공정거래그룹을 이끌어왔다. 2016년 공정거래위가 미국 반도체업체 퀄컴에 역대 최대 규모의 과징금을 부과한 사건에서 이해관계자인 애플을 대리하는 사건을 총괄한 바 있다.


신 고문(행정고시 35회)은 공정위에서 30년 넘게 근무한 공정거래법 집행 및 정책 수립 전문가다. 공정위에서 카르텔조사국장·시장감시국장 등 요직을 거치며 네이버·구글 시장지배적 지위 남용 사건, 주요 대기업 담합 사건 등을 총괄했다. 신 고문은 교수로 활동하며 학계와 정책 현장을 연결하는 역할도 수행해왔다.

오 변호사와 신 고문은 '화우 기업리스크&규제대응센터'의 공동대표도 겸임한다. 이들은 기업들의 각종 리스크를 사전에 진단하고 경영활동과 관련한 다양한 규제 대응에도 앞장설 예정이다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1인당 최대 360만원 토해내야" 자녀수당 폐지 공기업 직원들 화들짝 "1인당 최대 360만원 토해내야" 자녀수당 폐지 공... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란

하루도 못버틴 '협치'

"텐트 밖은 전망대" 춘천 대룡산 전망대 점령한 민폐 캠핑족

애플, 역대 가장 얇은 '아이폰 에어' 공개…"미래에서 온 듯한 디자인"

애플, 운동·수면 동반자 '애플 워치 11', 보청기 되는 에어팟 공개

새로운 이슈 보기