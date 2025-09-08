본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

예루살렘서 버스에 총격 테러…6명 사망

곽민재기자

입력2025.09.08 19:46

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

용의자 2명 사살

이스라엘 예루살렘에서 총격 테러가 발생해 10여명의 사상자가 발생한 것으로 전해졌다.


네타냐후 이스라엘 총리. 연합뉴스

네타냐후 이스라엘 총리. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

8일(현지시간) 타임스오브이스라엘, 와이넷 등의 보도에 따르면 이날 오전 10시13분께 예루살렘 북부 라모트 교차로 부근 정류장에서 괴한 2명이 62번 버스에 타고 있는 시민들을 향해 총격을 가했다.

이 일로 6명이 숨졌으며 최소 10명이 다쳤다. 부상자 가운데 중상자가 많아 사망자가 더 늘어날 가능성이 있다.


군과 경찰은 팔레스타인 지역인 요르단강 서안 라말라 출신의 용의자 2명이 사살됐다고 밝혔다.


베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 사건 직후 현장을 방문해 사망자 유족에 애도를 전하고 부상자들의 쾌유를 기원했다. 네타냐후 총리는 "안타깝게도 예루살렘, '유대와 사마리아'에서도 전쟁이 계속되고 있다"며 "그들은 유대와 사마리아 전역에서 사명을 완수하고자 하는 우리의 결의를 더욱 강화할 뿐"이라고 말했다.




곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강경 이민 단속하더니 "역풍 시작"…매출 '1위' 하던 이 업체 '울상' 美 강경 이민 단속하더니 "역풍 시작"…매출 '1위'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 뺨치는 서비스… 2시간 웨이팅 아깝지 않아"

주4.5일제· 정년연장, '갓생'살다

최악의 위기 혁신당…'창업자' 조국이 구할 수 있을까

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

"의대보다 좋아요" 입시전형 1순위 부상한 '계약학과'

국내 최대 성착취 '자경단' 김녹완 무기징역 구형…"사과 편지 쓰고싶다"

새로운 이슈 보기