與 정치검찰특위 "'쌍방울 대북송금' 사건은 조작…즉각 수사하라"

더불어민주당 '정치검찰 조작기소대응' 특별위원회는 8일 검찰이 쌍방울 대북송금 사건을 조작 기소했다며 법무부와 검찰에 즉각 수사를 촉구했다.

검찰의 대북송금 사건 기소 규탄하는 한준호 의원. 연합뉴스

한준호 특위 위원장인 이날 국회 기자회견을 통해 "KH그룹 부회장 조경식의 증언에 의해 정치검찰의 조작 기소 실상이 밝혀졌다"며 이같이 밝혔다.

지난 5일 국회 법제사법위원회 청문회에 증인으로 출석한 조 부회장은 윤석열 정부 때 검찰이 쌍방울그룹 김성태 전 회장을 압박해 허위 진술을 강요했으며 국민의힘 권성동 의원도 여기에 연루됐다고 주장했다.

특위는 "조경식의 증언대로 거액의 돈과 야당 정치인에게 누명을 씌우는 대가로 정치권과 검찰이 결탁해 사건을 조작했다면 이것은 그 유례를 찾기 어려울 정도로 희대의 조작기소 사건"이라고 했다.

그러면서 "이 사건이 당시 이재명 경기지사, 이화영 부지사와 무관함에도 윤석열 정치검찰은 김성태 회장을 압박해 허위 진술을 받아내 정적을 겨냥한 조작 기소를 한 사실이 낱낱이 드러났다"고 했다.

특위는 "법무부와 검찰은 김성태 회장 일당의 허위 증언을 포함한 쌍방울 대북송금 사건의 전모와 함께 권성동·이철규 의원의 개입 여부를 전면적으로 다시 수사해야 한다"고 말했다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



