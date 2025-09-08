본문 바로가기
나주 남평읍 '청춘사진관' 장수사진 지원사업 추진

호남취재본부 조형주기자

입력2025.09.08 17:52

'장수 사진 찍으면 오래 산다' 믿음 기원

나주시 남평읍행정복지센터와 지역사회보장협의체는 어르신들의 건강과 장수를 기원하며 아름다운 생애를 사진으로 기록하기 위한 ‘청년사진관’ 장수 사진 지원사업을 실시하고 있다. 나주시 제공

나주시 제공

전남 나주시 남평읍행정복지센터와 지역사회보장협의체는 어르신들의 건강과 장수를 기원하며 아름다운 생애를 사진으로 기록하기 위한 '청년사진관' 장수 사진 지원사업을 본격 추진한다.


이번 사업은 관내 만 80세 이상 어르신 49명을 대상으로 진행되며 마을(리)별 1명을 추천받아 마을 순회 방문 촬영 방식으로 운영된다.

전문 사진작가가 직접 마을을 찾아가 개인 맞춤형 스타일링, 헤어 및 메이크업, 그리고 고급 인화 및 액자 제작까지 지원해 어르신 한 분, 한 분의 삶의 이야기를 품격 있게 담아낸다.


"장수 사진을 찍으면 더 오래 산다"는 말처럼 이번 지원사업은 단순한 사진 촬영을 넘어 어르신의 삶을 응원하고 건강한 노후를 기원하는 지역사회의 따뜻한 마음이 담겨 있다.


구동주 남평읍지역사회보장협의체 위원장은 "이번에 찍는 사진은 인생의 마무리를 준비하는 의미가 아니라 지금까지 잘 살아오신 삶을 기록하고 앞으로도 건강하게 오래 사시길 기원하는 장수 사진"이라며 "어르신들이 카메라 앞에서 활짝 웃는 그 순간 더 오래 행복하시길 바라는 마음으로 사업을 준비했다"고 밝혔다.

노상수 남평읍장은 "이번 장수 사진 촬영을 통해 어르신들께 잊지 못할 추억을 선물하고 지역사회가 어르신들을 얼마나 소중히 여기는지를 함께 느끼는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.





호남취재본부 조형주 기자 jjhj3497@asiae.co.kr
