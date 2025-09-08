본문 바로가기
전남 동부 이민외국인 종합지원센터 문 열었다

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.08 17:40

전남 동부권 외국인 주민 종합 거점기관 역할
생활·의료분야 통번역 서비스 제공…상담도

전남 동부 이민외국인 종합지원센터가 8일 문을 열었다. 김영록 전남지사가 주요 내빈들과 개소식 퍼포먼스를 취하고 있다. 전남도 제공

전남 동부 이민외국인 종합지원센터가 8일 문을 열었다. 김영록 전남지사가 주요 내빈들과 개소식 퍼포먼스를 취하고 있다. 전남도 제공

전남 동부 이민외국인 종합지원센터가 8일 여수상공회의소 1층 열린마루에서 개소식을 갖고 업무에 돌입했다.


전남 동부 이민외국인 종합지원센터는 여수, 순천, 광양, 곡성, 구례, 고흥, 보성 등 동부권 외국인 주민들을 위한 종합 거점 기관으로, 언어·문화 장벽 해소와 안정적인 정착 지원에 중점을 둔다.

또한 생활·행정·의료 분야 통·번역 서비스를 제공하고 상담실 운영과 찾아가는 상담 서비스를 통해 법률·노동·생활 등 다양한 분야의 애로사항을 상담하고 해결하는 역할을 할 것으로 기대된다.


이날 개소식에는 김영록 전남도지사, 구징치 주광주 중국 총영사, 전남도의원, 관계기관장, 외국인 주민과 커뮤니티 대표 등이 참석했다. 특히 이재명 대통령의 국적 취득자에 대한 축하 영상이 전달돼 눈길을 끌었다.


김영록 지사는 기념사에서 "외국인 주민은 잠시 머물다 떠나는 손님이 아니라 전남의 소중한 이웃이자 동반자"라며 "외국인을 인구 위기 대응과 지역경제 활력 제고의 핵심 자원으로 인식하고, 안정적인 정착을 돕고 내외국인이 함께 어울리는 포용적 공동체를 만들겠다"고 강조했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

