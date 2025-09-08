<신규 선임>
▲리스크관리본부장 김성수(위험관리책임자)
<이동·변경>
▲경영관리본부장 정범식(상무)
문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
[인사]IBK연금보험
2025년 09월 08일(월)
