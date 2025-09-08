본문 바로가기
[인사]IBK연금보험

입력2025.09.08 17:15

<신규 선임>

▲리스크관리본부장 김성수(위험관리책임자)


<이동·변경>

▲경영관리본부장 정범식(상무)





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

