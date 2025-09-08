전남도-바르게살기운동 전남협의회, 지역사회 발전 협력방안 논의

8일 전남도청서 소통간담회 갖고 역할 논의

전남도에 수해복구 성금 700만원도 기탁

김영록 전남지사와 바르게살기운동 전남협의회는 8일 도청 서재필에서 소통간담회를 갖고 지역사회 발전을 위한 협력 방안을 가졌다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도와 바르게살기운동 전남협의회는 8일 도청 서재필에서 도·시군 회장단이 함께하는 소통 간담회를 열고 지역사회 발전을 위한 협력방안과 협의회 역할을 논의했다고 밝혔다.

협의회 도·시군 회장단은 이날 김영록 도지사와 소통하며 지역 주민의 삶의 질 향상과 공동체 발전을 위해 협의회가 나아갈 방향에 대해 의견을 나눴다.

특히 이들은 최근 집중호우로 큰 피해를 본 전남지역 주민들을 돕기 위해 수해복구 성금 700만 원을 전남도에 기탁하며 나눔과 연대의 뜻을 더했다.

박주영 바르게살기운동 전남도협의회장은 "도민의 아픔을 함께 나누고자 바르게살기협의회가 뜻을 모았다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 어려움을 극복하고 바른 생활 실천 운동을 확산시켜 나가겠다"고 말했다.

김영록 지사는 "평소 지역 곳곳에서 따뜻한 나눔과 봉사, 실천으로 앞장서주시는 협의회에 감사드린다"며 "전남도 역시 바르게살기운동협의회와 긴밀히 협력해 더 행복한 전남을 만들어가겠다"고 강조했다.





