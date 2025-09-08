[로펌은 지금]세종, 지철호 전 공정거래위원회 부위원장 고문으로 영입

공정거래 분야 역량 강화 전망

지철호 전 공정거래위원회 부위원장이 법무법인 세종(대표변호사 오종한)에 고문으로 합류했다.

세종은 지 전 부위원장을 세종 공정거래그룹 고문으로 영입했다고 8일 밝혔다.

지 고문은 고려대학교 행정학과 출신으로 1985년 제29회 행정고시에 합격했다. 이듬해 서울대학교 행정대학원에서 정책학 석사 학위를 취득했다.

경제기획원 공정거래실 사무관으로 공직에 입문한 지 고문은 이후 30년 이상 공정거래 분야에서 경력을 쌓았다. 또 재정경제원, 대통령비서실 경제수석실, 국무조정실 규제개혁조정관실 등에서도 근무했다.

특히, 공정거래위원회 재직 당시 주요 부서의 실무 담당자와 과장을 두루 거친 지 고문은 대변인, 카르텔조사국장, 경쟁정책국장, 기업협력국장 등 공정거래 분야의 요직을 맡았으며, 공정위 상임위원을 거쳐 2018년부터 2020년까지 차관급인 공정거래위원회 부위원장을 지냈다.

또 지 고문은 중소기업중앙회 상임감사, 고려대 미래성장연구원 특임교수, 법무법인 원의 고문으로 근무한 바 있다. 3권의 전문 서적 발간과 수십 편의 논문 및 학술 발표 등 왕성한 집필 활동을 해오기도 했다.

공정거래 및 규제개혁 분야에서 해박한 이론과 풍부한 실무 경험을 갖춘 지 고문의 합류로 세종 공정거래그룹의 역량이 한층 더 강화될 전망이다.

오종한 대표변호사는 "다양한 법 집행, 정책 수립, 제도 개선 등 오랜 현장 경험에서 우러난 공정거래 분야 전반에 대한 통찰력은 물론, 업계에서 두터운 신망을 얻고 있는 지 고문의 합류를 통해 기업들이 당면한 공정거래 정책 변화에 선제적으로 대응함과 동시에 고도화된 법률 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.

세종 공정거래그룹은 최중혁 외국변호사와 최한순 변호사가 공동그룹장을 맡고 있다.

세계적으로 권위 있는 법률시장 평가 기관인 영국의 체임버스앤드파트너스(Chambers & Partners)의 공정거래 분야 국내 로펌 평가에서 2016부터 2025년까지 연속 1등급(Band1)으로 선정된 바 있다.





