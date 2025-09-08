[포토] 외통위 긴급 현안질의...답변하는 조현 외교부 장관

조현 외교부 장관이 8일 국회에서 열린 외교통일위원회 현안 질의에 출석해 미 조지아 한국업체에 대한 미국 이민 단속 당국의 불법체류·고용 단속과 관련한 의원 질문에 답하고 있다.







