이권재 오산시장 "동탄2 물류센터 백지화해야' 재차 요구

정두환기자

입력2025.09.08 15:29

입장문서 "오산·동탄 지역 주민 일방적 희생 강요" 주장

이권재 경기도 오산시장이 화성시 동탄2신도시에 조성 예정인 물류센터 건립 계획 백지화를 재차 요구하고 나섰다.

이권재 오산시장이 지난 6월 개최된 동탄2 물류센터 반대 집회에 참석해 사업 철회를 요구하고 있다. 오산시 제공

이권재 오산시장이 지난 6월 개최된 동탄2 물류센터 반대 집회에 참석해 사업 철회를 요구하고 있다. 오산시 제공

이 시장은 8일 입장문을 통해 "화성시와 사업 시행자가 물류센터 건립에 따라 큰 피해를 보게 될 27만 오산시민은 물론, 동탄신도시 주민의 일방적 희생을 강 건너 불구경하듯 하는 모습에 참담함을 금치 못한다"며 이같이 촉구했다.


그는 "코엑스와 맞먹는 규모의 물류센터가 2027년 완공되면 인근 경기동로의 통행 차량이 하루 1만2000대에 달할 것"이라며 "그런데도 화성시와 사업 시행자는 교통 문제에 대한 근본적인 해결책을 제시하지 않은 채 사업을 밀어붙이고 있다"고 주장했다.

이 시장은 화성시에 대해서도 각을 세웠다. 그는 "화성시는 인근 도시인 오산시와 상생해야 하고, 주민을 위한 행정에 앞장서야 한다"며 "오산시와 주민에게 일방적인 희생을 강요하지 말고 물류센터 건립계획을 전면 철회하라"고 했다.


이 사업은 화성시 장지동 1131 일대에 지하 4층~지상 7층 연면적 40만6000㎡ 규모의 물류센터를 짓는 것으로, 최근 경기도 교통영향평가 심의위원회 심의를 통과했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
