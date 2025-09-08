전북소방본부, 강릉에 대용량 물탱크차 긴급 투입

부산·대구·대전·울산 등 전국 각지 차량 참여

전북소방본부가 8일 전주완산소방서 소속 대용량 물탱크차 1대를 긴급 투입했다.

본부에 따르면 이번 물탱크 투입은 극심한 가뭄으로 생활용수 공급이 위태로운 강원 강릉 지역에 급수 지원을 위해 추진됐다.

최근 강릉시 오봉저수지 저수율이 8월 말 14.9%에서 지난 6일 12.7%로 급격히 하락함에 따라 정부는 제1차 국가소방동원령(전국 50대 투입)에 이어, 이날 제2차 국가소방동원령을 발령하고 전국에서 20대의 대용량 물탱크차를 급수 지원에 투입했다.

이번 동원에는 전북을 비롯해 부산, 대구, 대전, 울산, 세종, 경북, 경남, 창원 등 전국 각지의 차량이 참여했으며, 전북에서는 전주완산소방서 물탱크차가 현장에 합류했다.

이번에 동원령으로 투입된 물탱크차는 동해·속초·평창·양양 지역 소화전 등에서 물을 담아서 홍제정수장으로 운반하는 방식으로 생활용수를 보충하는 임무를 맡아 단순한 물 운반을 넘어 가뭄 극복을 위한 '이동식 생명선'으로서 현장 지원을 이어가고 있다.

강릉지역 급수지원 현장에 투입된 전주완산소방서 진필환 소방위는 "많은 재난 현장을 경험했지만, 생활용수를 위해 정수장으로 물을 직접 운반하는 활동은 처음이다"며 "강릉지역의 물 부족 현실을 현장에서 절실히 체감했고, 하루빨리 가뭄 사태가 해결되기를 간절히 바란다"고 전했다.

본부는 이번 물탱크차 투입이 단순한 장비 지원이 아니라, 국가적 재난 속에서 전북이 함께 힘을 보탠다는 의미를 가진다고 강조했다.

이오숙 전북소방본부장은 "이번에 전북에서 지원한 대용량 물탱크차는 극심한 가뭄 속에서 주민들의 생활용수를 지켜주는 생명선이다"며 "앞으로도 전북소방은 도민의 안전을 넘어 국민 모두의 안전을 지키는 데 앞장서겠다"고 말했다.





