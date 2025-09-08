본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

전북소방본부, 강릉에 대용량 물탱크차 긴급 투입

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.08 15:53

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산·대구·대전·울산 등 전국 각지 차량 참여

전북소방본부가 8일 전주완산소방서 소속 대용량 물탱크차 1대를 긴급 투입했다.


본부에 따르면 이번 물탱크 투입은 극심한 가뭄으로 생활용수 공급이 위태로운 강원 강릉 지역에 급수 지원을 위해 추진됐다.

전북소방본부가 8일 전주완산소방서 소속 대용량 물탱크차 1대를 긴급 투입했다. 전북소방본부 제공

전북소방본부가 8일 전주완산소방서 소속 대용량 물탱크차 1대를 긴급 투입했다. 전북소방본부 제공

AD
원본보기 아이콘

최근 강릉시 오봉저수지 저수율이 8월 말 14.9%에서 지난 6일 12.7%로 급격히 하락함에 따라 정부는 제1차 국가소방동원령(전국 50대 투입)에 이어, 이날 제2차 국가소방동원령을 발령하고 전국에서 20대의 대용량 물탱크차를 급수 지원에 투입했다.

이번 동원에는 전북을 비롯해 부산, 대구, 대전, 울산, 세종, 경북, 경남, 창원 등 전국 각지의 차량이 참여했으며, 전북에서는 전주완산소방서 물탱크차가 현장에 합류했다.


이번에 동원령으로 투입된 물탱크차는 동해·속초·평창·양양 지역 소화전 등에서 물을 담아서 홍제정수장으로 운반하는 방식으로 생활용수를 보충하는 임무를 맡아 단순한 물 운반을 넘어 가뭄 극복을 위한 '이동식 생명선'으로서 현장 지원을 이어가고 있다.


강릉지역 급수지원 현장에 투입된 전주완산소방서 진필환 소방위는 "많은 재난 현장을 경험했지만, 생활용수를 위해 정수장으로 물을 직접 운반하는 활동은 처음이다"며 "강릉지역의 물 부족 현실을 현장에서 절실히 체감했고, 하루빨리 가뭄 사태가 해결되기를 간절히 바란다"고 전했다.

본부는 이번 물탱크차 투입이 단순한 장비 지원이 아니라, 국가적 재난 속에서 전북이 함께 힘을 보탠다는 의미를 가진다고 강조했다.


이오숙 전북소방본부장은 "이번에 전북에서 지원한 대용량 물탱크차는 극심한 가뭄 속에서 주민들의 생활용수를 지켜주는 생명선이다"며 "앞으로도 전북소방은 도민의 안전을 넘어 국민 모두의 안전을 지키는 데 앞장서겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, 생계 잃은 노동자들[서울우유 갑질]① 대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 뺨치는 서비스… 2시간 웨이팅 아깝지 않아"

주4.5일제· 정년연장, '갓생'살다

최악의 위기 혁신당…'창업자' 조국이 구할 수 있을까

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

"의대보다 좋아요" 입시전형 1순위 부상한 '계약학과'

日자민당 차기 총재 경쟁 급물살…추천인 확보전 치열

새로운 이슈 보기