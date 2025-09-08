본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

보테가 베네타, 신세계百 강남점서 인트레치아토 50주년 기념 팝업 오픈

정진기자

입력2025.09.08 13:15

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
보테가 베네타 인트레치아토 50주년 팝업 신세계백화점 강남점 전경

보테가 베네타 인트레치아토 50주년 팝업 신세계백화점 강남점 전경

AD
원본보기 아이콘

이탈리아 럭셔리 브랜드 보테가 베네타(Bottega Veneta)가 올해 아이코닉한 가죽 수공예 기법인 인트레치아토(Intrecciato) 탄생 50주년을 기념해 인트레치아토와 함께 이어온 '수공예와 창의성'의 가치를 조명하는 인트레치아토 50주년 팝업을 9월 14일까지 신세계백화점 강남점 1층 더 스테이지에서 진행한다.


팝업 공간은 인트레치아토에서 영감을 받아 '엮임'의 미학을 시각적으로 구현했다. 콘크리트 벽체와 이탈리아산 월넛 원목 소재의 가구가 맞물리는 구조는 그 의미를 담아내며, 하우스의 뿌리인 베네토(Veneto) 지역의 모더니스트 건축을 연상시키는 디자인을 완성한다. 이와 함께 아카이브 백은 물론, 이를 현대적으로 재해석한 25 겨울 컬렉션의 핸드백, 슈즈, 레디-투-웨어, 액세서리까지 폭넓게 선보인다.

보테가 베네타 인트레치아토 50주년 팝업 공간 중앙에 자리한 ‘라 타볼라(La Tavola)’ 테이블 이미지

보테가 베네타 인트레치아토 50주년 팝업 공간 중앙에 자리한 ‘라 타볼라(La Tavola)’ 테이블 이미지

원본보기 아이콘

이번 팝업은 신세계백화점 강남점에서만 경험할 수 있는 특별한 여정을 제안한다. 공간 중앙에 자리한 '라 타볼라(La Tavola)'는 이탈리아 북부 몬테벨로 비첸티노에 위치한 보테가 베네타 아틀리에 장인들의 공동 작업 테이블에서 영감을 받아 고안된 컨셉이다. 이곳에서는 가죽 액세서리와 주얼리를 비롯한 다양한 스몰 럭셔리 기프트 제품을 만나볼 수 있으며, 인트레치아토 제작 과정을 가까이에서 살펴볼 수 있는 섹션이 마련되어 보테가 베네타가 지향하는 '수공예와 창의성'을 느낄 수 있다. 또한, 실버 놋 디테일을 더한 파라슈트 백은 신세계백화점 강남점에서 단독으로 공개된다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, 생계 잃은 노동자들[서울우유 갑질]① 대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 안부럽다"…올영서 70만원 쓴 2030 줄 세운 '이곳'

"나도 저속노화 할래"…가격 두 배인데 매출 폭발한 '건강빵'

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

'블핑 리사와 셀카' 올린 사업가, 논란 왜?

'실리콘 포토닉스' 선점 나선 TSMC…"특허 출원 인텔 2배 이상"

파운드리 전유물서 D램으로…'하이 NA EUV' 초미세 공정 경쟁 불붙었다

새로운 이슈 보기