본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주상의-조선대, 유학생 가족회사 구축 업무 협약

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.08 14:34

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
광주상공회의소가 최근 조선대학교와 '유학생 가족회사 구축을 위한 산학교류 RELAY 협약'을 체결했다. 광주상공회의소 제공.

광주상공회의소가 최근 조선대학교와 '유학생 가족회사 구축을 위한 산학교류 RELAY 협약'을 체결했다. 광주상공회의소 제공.

AD
원본보기 아이콘

광주상공회의소는 최근 조선대학교와 '유학생 가족회사 구축을 위한 산학교류 RELAY 협약'을 체결했다고 8일 밝혔다.


지난 5일 조선대학교 본관 청출어룸에서 열린 협약은 외국인 유학생의 안정적인 정착을 지원하고 역량을 키울 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 광주상공회의소는 지역 기업과의 연계를 통해 취·창업 기회를 제공함으로써 유학생과 기업이 함께 성장할 수 있는 기반을 마련한다.

양 기관은 협약을 통해 ▲기업 맞춤형 직무·교육 프로그램 공동 개발 ▲유학생 취·창업 연계 지원 ▲회원사 취업 추천 및 직무역량 강화 ▲지역산업 전문인력의 정착 및 활동 지원 ▲유학생 가족회사 모델 확산 등을 함께 추진할 계획이다.


한상원 광주상의 회장은 인사말에서 "이번 협약은 외국인 유학생이 지역에서 배우고 일하며 성장할 수 있도록 함께 책임을 나누는 출발점이다"며 "광주상의는 조선대학교와 손잡고 유학생들이 지역 기업에서 역량을 발휘할 수 있도록 적극 협력하겠다"고 밝혔다.


김춘성 조선대 총장은 "외국인 유학생들이 지역에서 꿈을 키우고 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "취·창업 기회가 원활히 이어지도록 대학의 책임을 다하는 동시에 지역사회가 필요로 하는 우수 인재를 길러내 지역발전에 함께 기여하겠다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, 생계 잃은 노동자들[서울우유 갑질]① 대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 안부럽다"…올영서 70만원 쓴 2030 줄 세운 '이곳'

"나도 저속노화 할래"…가격 두 배인데 매출 폭발한 '건강빵'

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

"최고기온 1도만 올라도…소비자물가 1년 간 0.06%P 더 오른다"

日자민당 차기 총재 경쟁 급물살…추천인 확보전 치열

'성비위 논란'에 조국혁신당 비대위 체제로 전환…조국 조기 등판할까

새로운 이슈 보기