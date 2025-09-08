국립부경대, 10∼11일 대규모 취업박람회 ‘드림 잡 페어’ 개최

국립부경대학교(총장 배상훈)는 하반기 본격적인 채용 시즌에 맞춰 오는 10∼11일 양일간 'PKNU 드림 잡 페어(DREAM JOB FAIR)'를 개최한다.

이 박람회에는 대기업, 공기업, 공공기관 등 56개 기업이 참여하며, 행사장은 부경컨벤션홀과 동원장보고관 두 곳에서 오후 1시부터 5시까지 운영된다. 부경대 학생과 졸업생은 물론, 지역 청년 누구나 참여할 수 있다.

박람회 현장에는 기업관·현직자관 등 60여개 부스가 설치돼 채용 상담과 기업 소개, 직무 멘토링이 진행된다. 부경대는 이틀간 1800여명이 방문할 것으로 예상했다.

부경컨벤션홀에서는 기업 인사담당자와 부경대 출신 현직자들이 직접 채용 상담을 진행한다. 동원장보고관에서는 오전 10시부터 오후 5시까지 HD현대중공업, 부산은행, 화승코퍼레이션, 부산항만공사, 롯데케미칼, 고려아연, 부산교통공사, 동원산업 등이 채용설명회를 갖는다. LS일렉트릭, IBK기업은행, 서연이화, 삼성SDI 등 주요 기업의 현직자 특강도 마련된다.

이 밖에 취업 특강, 실전 모의면접, 진로진단검사, 외국인 유학생 진로·취업 상담, 이력서용 증명사진 촬영, 퍼스널컬러 진단, AI 미래명함 제작 등 다양한 프로그램이 함께 진행된다.

행사 참가 신청은 부경대 홈페이지에서 가능하며, 자세한 문의는 학생성공지원과와 대학일자리플러스센터로 하면 된다.

