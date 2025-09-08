본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

건보공단 부산울산경남본부, ‘시네마 음악회’서 제도 홍보

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.08 10:49

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국민건강보험공단 부산울산경남지역본부(본부장 조준희)는 지난 5일 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 '2025 시네마 음악회' 현장에서 주요 현안과 제도 홍보에 나섰다고 8일 전했다.


이 음악회는 '유네스코 영화 창의도시 부산' 및 2025 부산국제영화제 성공 개최를 기원하며 진행된 지역 문화행사로, 시민 3000여명이 참석했다.

공단은 행사장 내 홍보 부스를 운영하며 △공단 담배소송 △돌봄통합 서비스 △공익신고 포상금제 △국가건강검진 △요양보호사 처우개선 등 시민들에게 유용한 제도를 소개했다. 특히 공단 캐릭터와 연계한 참여형 이벤트를 마련해 현장 방문객들의 호응을 얻었다.


조준희 본부장은 "지역 문화행사와 연계한 이번 활동을 통해 공단이 시민들과 한층 가까워질 수 있었다"며 "국민의 건강권을 지키고 제도의 실질적 가치를 알리는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

건보공단 부산울산경남본부가 ‘시네마 음악회’서 제도 홍보를 하고 있다.

건보공단 부산울산경남본부가 ‘시네마 음악회’서 제도 홍보를 하고 있다.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"70만원만 써도 VIP라운지 갈 수 있대"…2030 몰린 올영 라운지[럭셔리월드] "70만원만 써도 VIP라운지 갈 수 있대"…2030 몰린... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 안부럽다"…올영서 70만원 쓴 2030 줄 세운 '이곳'

"나도 저속노화 할래"…가격 두 배인데 매출 폭발한 '건강빵'

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

'블핑 리사와 셀카' 올린 사업가, 논란 왜?

'실리콘 포토닉스' 선점 나선 TSMC…"특허 출원 인텔 2배 이상"

파운드리 전유물서 D램으로…'하이 NA EUV' 초미세 공정 경쟁 불붙었다

새로운 이슈 보기