정읍시, '청년 도전 지원사업' 단기과정 참여자 모집

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.08 10:38

내달 28일~12월 1일까지 운영

전북 정읍시 청년지원센터가 '2025 청년 도전 지원사업' 단기과정 참여자를 모집한다.


8일 시에 따르면 이번 과정은 청년들의 진로 탐색과 구직 역량 강화를 돕기 위해 마련됐으며 올해 마지막으로 열린다. 운영은 내달 28일부터 12월 1일까지 약 한 달간이다.

청년도전지원사업 포스터. 정읍시 제공

이번 모집 대상은 신청일 기준 6개월 이상 취업, 교육, 직업훈련 등에 참여하지 않은 만 18세 이상 34세 이하 청년이다. 정읍시에 거주하는 경우 만 45세까지 신청할 수 있다.

교육은 총 40시간으로 구성됐으며 이수 기준을 충족하면 50만원의 활동 지원비가 지급된다.


시 관계자는 "이번 청년 도전 지원사업 단기과정이 진로 탐색에 어려움을 겪는 청년들에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다"며 "2025년 마지막 과정인 만큼 많은 청년이 참여해 성장의 기회를 얻길 바란다"고 말했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
