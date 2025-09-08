제론셀베인, 'PDRN 핸즈온 코스' 개최…"치과 재생의학 임상 적용 확대"

전문의약품 생산 기업 제론셀베인은 이달 14일 메가젠타워 1층 세미나실에서 'PDRN 핸즈온 코스' 세미나를 진행한다고 8일 밝혔다.

제론셀베인은 자사의 핵심 원료인 폴리데옥시리보뉴클레오타이드(PDRN)의 임상적 활용과 치과 분야 의료 전문가들에게 최신 재생의학 기술과 임상 경험을 공유하는 자리로 마련된다.

이번 세미나에서는 임종원 베스트치과 원장이 'PDRN의 치과 임상 활용 증례'에 대한 소개를 시작으로 설원석 애플치과 원장은 '당신도 할 수 있는 CASE! 최소의 장비로 최대의 효과'에 대해 설명한다. 윤종일 연치과 원장은 'PDRN의 이해와 치과 임상 그리고, 골면역학 Part. 1, 2로 나누어 설명한다.

이어 이덕원 더원구강외과 원장은 'PDRN을 이용한 MRONJ 주사치료법'에 대해 설명하고 김형준 OFP구강내과치과 원장은 '턱관절 질환의 병태생리 및 PDRN 주사치료법'을 강의한다. 권용대 경희대학교치과병원 교수는 'PDRN pressure lift for transcrestal approach'에 대해 이선정 연세SK치과 원장은 '치과 미용의 시작: PDRN 활용하기'에 대한 노하우를 공개할 예정이다.

윤종일 PDRN 면역재생치의학연구회 부회장 및 연치과 원장은 "PDRN은 탁월한 재생 효과로 주목받는 차세대 원료로 이번 세미나에서는 이론과 실습을 결합한 강의를 통해 의료 전문가들에게 실질적인 임상 가치를 제공할 예정"이라며 "과학적 근거에 기반한 교육 프로그램을 확대해 글로벌 재생의학 시장에서 전문성과 신뢰성을 강화해 나갈 것"이라고 전했다.

김덕규 제론셀베인 대표는 "PDRN은 조직 재생 분야에서 높은 가능성을 인정받아 치과 분야에서의 활용도가 빠르게 높아지고 있다"며 "이번 핸즈온 코스를 통해 의료진이 실제 환자 치료에 활용할 수 있는 실질적 노하우를 얻기를 기대한다"고 말했다.





