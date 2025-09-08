한국지방행정연구원, '개원 41주년 기념 세미나' 성료

국민주권시대, 국가 균형성장과 지방자치 기반 강화

한국지방행정연구원(원장 육동일, 이하 연구원)은 개원 41주년을 기념해 지난 5일 대한상공회의소 의원회의실(서울 중구)에서 세미나를 개최했다고 8일 밝혔다.

한국지방행정연구원 41주년 기념 세미나에서 육동일 원장이 개회사를 하고 있다. 한국지방행정연구원 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 세미나는 '국민주권시대, 국가 균형성장과 지방자치 기반 강화'를 대주제로, 새정부 출범 이후 시대적 전환기를 맞고 있는 현 상황에서 앞으로 국가 균형성장을 위해 지방 경쟁력을 높일 수 있는 바람직한 방향을 제시하고, 연구원의 향후 역할과 추진해야 할 구체적인 과제와 전략을 모색하고자 마련됐다.

세미나는 대통령직속 지방시대위원회 5극3특 특별위원회 이병헌 위원장(광운대학교 교수)의 '국민주권시대, 국가 균형성장과 지방자치 기반 강화'를 주제로 한 기조강연으로 시작했다.

이병헌 위원장은 역대 정부의 자치분권·균형발전 정책을 정리하고, 기존 정책의 한계를 진단한 후 이재명 정부의 국가 균형성장 기본방향과 원칙을 제시했다.

이어 제1부는 '국가 균형성장을 위한 5극3특과 지방재정 전략'을 주제로, 2개 주제 발표와 토론 순서로 진행됐다. 먼저 최지민 한국지방행정연구원 5극3특 연구지원단장이 '5극3특 추진 방향과 전략과제'를 주제로, 5극3특 추진 시 필수 고려사항과 성공적 추진을 위한 전략과제를 제안했다.

또한 전성만 한국지방행정연구원 지방재정연구센터장이 '국가 균형성장을 위한 지방재정 전략'을 주제로, 국가 균형성장을 위한 지방재정의 방향과 주민주권을 위한 지방재정의 과제를 제시했다.

토론은 오승은 제주대학교 교수의 사회로 구균철 경기대학교 교수, 김태영 경희대학교 교수, 남호성 지방시대위원회 지방분권국장, 손희준 청주대학교 교수가 각각 학계와 유관기관을 대표해 심층 토론을 진행했다.

마지막 순서인 제2부 라운드테이블에서 한표환 제15대 원장, 하혜수 제17대 원장, 김일재 제19대 원장, 육동일 제20대 원장이 연구원의 41년 성과를 치하하고, 연구원이 현장성과 전문성을 바탕으로 이재명 정부를 뒷받침해 줄 것을 당부하며 따뜻한 격려를 전했다.

육동일 원장은 이날 세미나를 통해 "지난 41년 동안 연구원이 양적·질적으로 크게 발전했고, 이는 중앙정부와 17개 시도의 끊임없는 지원, 그리고 역대 원장님과 연구원 가족 여러분들의 헌신적인 노력의 결실이라고 생각한다"며 "국민주권시대에 우리가 풀어야 할 현안들에 대해 보다 전문적이고 신뢰받는 싱크탱크로서 필요한 정책 개발 또는 전략 제시를 통해 국민이 주권인 나라, 함께 행복한 대한민국의 꿈을 구현하기 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.





이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>