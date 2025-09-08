본문 바로가기
글로벌 인재 찾는다…BBQ , 2025년 경력 사원 채용 진행

임혜선기자

입력2025.09.08 10:14

00분 22초 소요
글로벌과 국내 사업부의 8개 부문 모집
전문 인재들에게 폭넓은 기회 제공

치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ 그룹은 오는 21일까지 2025년 경력 사원 채용을 진행한다고 8일 밝혔다.


[사진=제너시스BBQ그룹 제공]

채용은 글로벌 3개 부문, 국내 5개 부문으로 진행된다. 글로벌 부문은 미국, 캐나다, 필리핀 등 57개국에서 운영되는 BBQ의 해외매장 관리, 디자인, 메뉴기획 직군을 모집한다. 국내 부문은 마케팅, 마켓센싱, 디자인 시공, 비즈니스 매니저(Business Manager), 점포개발 부문에 걸쳐 채용이 이뤄질 예정이다.

채용은 서류전형, 실무면접, 인공지능(AI) 역량 검사, 치킨 대학 교육 입소 평가 과정을 거쳐 현업에 배치된다.


BBQ 관계자는 "이번 채용은 BBQ가 K푸드 대표 브랜드로 도약하기 위한 중요한 이정표"라며 "역량 있는 글로벌 인재들과 함께 BBQ의 가치를 전 세계로 확산시키고, 청년들이 세계 무대에서 꿈을 펼칠 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
