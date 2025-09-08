검찰총장 대행 "검찰청 폐지…모두 檢 잘못서 기인, 깊이 반성"

"보완수사권 논의 과정서 검찰 입장 낼 것"

노만석 검찰총장 직무대행은 8일 검찰청 폐지를 담은 정부 조직 개편안에 대해 "모든 것이 우리 검찰의 잘못에 기인한 것이기 때문에 저희들이 그 점에 대해 깊이 반성하고 있다"고 말했다.

노만석 검찰총장 직무대행이 8일 오전 서울 서초구 대검찰청에 출근하고 있다. 더불어민주당과 정부는 7일 검찰청 폐지와 공소청, 중수청을 신설하는 내용 등을 담은 정부조직법 개편안을 발표했다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

노 직무대행은 8일 오전 대검 청사로 출근하면서 기자들과 만나 "헌법에 명시돼 있는 검찰이 법률에 의해 개명당할 위기에 놓였다"며 이같이 밝혔다.

노 직무대행은 그러면서 "향후에 검찰개혁 방향에 대해 세부적 방향이 진행될 것"이라며 "그 세부적 방향은 국민들 입장에서 설계됐으면 하는 바람"이라고 덧붙였다.

그는 보완수사권 존폐 논란과 관련한 질문에는 "그것도 충분히 앞으로 진행되는 과정에서 저희 검찰도 입장을 내도록 하겠다"고 답했다.

앞서 민주당과 정부, 대통령실은 전날 제3차 고위당정협의회에서 검찰청 폐지와 중대범죄수사청·공소청 신설 등을 담은 정부조직법을 성안해 공식 발표했다. 민주당은 이날 정부와 최종 조율된 정부조직법 개정안을 오는 25일 국회 본회에서 처리한다는 방침이다.





