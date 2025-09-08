경기도, GPR 지반탐사 시군 지원사업 본격 추진

국비·도비 매칭으로 18개 시·군 지원

공동 의심 구간 조기 발견·복구로 지반침하 예방

'지하 공사현장·땅꺼짐 특별안전대책'을 추진 중인 경기도가 도심지 지반침하 예방을 위해 '2025년 지표투과레이더(GPR) 지반 탐사 시군 지원사업'을 본격 추진한다.

GPR지표투과레이더 장비. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

올해 사업에는 총 21억6000만원(국비 10억8000만원, 도비 3억2400만원, 시·군비 7억5600만원)이 투입된다.

도는 수원시, 용인시, 화성시 등 16개 시군을 대상으로 총 1080㎞ 구간의 지반탐사를 지원한다. 각 시군은 10월부터 순차적으로 사업을 착수해 연내 탐사를 완료할 계획이다.

GPR탐사는 전자기파를 지하로 보낸 후 반사되는 전자기파를 수신기로 수집한 후 자료처리와 해석과정을 거쳐 지하의 구조와 상태를 영상화하는 첨단 비파괴 탐사법이다.

경기도는 이번 사업을 통해 도심지 및 대형 굴착공사장 주변의 공동 의심 구간을 조기에 발견하고, 선제적 복구조치를 통해 대규모 지반침하 사고를 예방한다는 방침이다. 이 사업은 국비 확보와 도비 매칭을 통해 시군이 단독으로 감당하기 어려운 사업을 가능하게 했다는 점에서 의미가 있다.

강성습 경기도 건설국장은 "시군 재정 한계를 국비·도비 지원으로 보완해 선제 탐사-신속 복구 체계를 가동하겠다"며 "도민이 안심할 수 있도록 지반침하 예방 및 지하안전을 위해 유관기관과 면밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>