경기도 '탄소중립펀드 투자유치 설명회'에 263개 기업 몰려

경기도 '탄소중립펀드 투자유치 사업설명회'에 263개 기업이 신청한 것으로 집계됐다.

경기도는 경기창조경제혁신센터가 주관한 '2025 경기도 탄소중립펀드 투자유치 피칭데이'에 263개 기후테크 기업이 신청해 44대 1의 높은 경쟁률을 기록했다고 8일 밝혔다.

탄소중립펀드 투자유치 피칭데이는 기후테크 분야에서 혁신적인 아이디어와 사업모델을 갖춘 기후테크 스타트업에 투자유치와 투자사 네트워킹 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

모집공고를 통해 접수된 주요 기술은 ▲탄소포집 기술 및 신재생에너지 효율화 분야 ▲AI 기반 탄소배출 관리, 기후리스크 예측 등 스마트 기후 대응 분야 ▲폐자원 원료화 등 자원순환경제 분야 등이다.

경기도는 예선을 거쳐 본선에 오른 10개 업체를 대상으로 탄소중립펀드 등 국내외 투자사가 참여하는 무대 심사를 통해 최종 6개 사를 선발해 시상한다.

본선 진출 기업에는 민간투자주도형 기술창업지원(TIPS) 운영사 및 벤처캐피털(VC) 등 주요 투자사들과의 1대1 투자상담 기회가 제공된다.

수상기업에는 총 1000만원의 상금이 등급별로 차등 지급되며 내년 경기도 기후테크 기업 육성 사업에 지원할 경우 가점이 부여된다.

본선은 오는 10월24일 수원 광교 경기융합타운 내 경기신용보증재단 3층에서 열리는 '2025 경기도 기후테크 컨퍼런스' 주요 프로그램으로 진행된다.

경기도는 이번 피칭데이에 많은 기업이 관심을 가진 이유로 탄소중립펀드 운용사 등 투자사가 모여 1대1 피칭(사업 설명)과 후속 미팅까지 이어지는 원스톱 매칭 구조, 액셀러레이팅(창업 초기 육성 지원) 및 사업화자금 4000만원 지원 등 실질적 혜택을 제시한 점을 꼽았다.

변상기 경기도 기후환경정책과장은 "기후테크 기업의 높은 호응은 경기도가 제공하는 실질적 투자 연계와 사후 지원에 대한 기업의 관심도를 나타낸다"며 "경기도에서 기후테크 기업이 잘 성장할 수 있도록 다양한 투자 플랫폼을 구축하겠다"고 말했다.





