본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

상반기 자동차보험 손익 44% 급감…손익분기점 턱걸이

최동현기자

입력2025.09.07 12:01

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

과잉진료와 침수피해로 손해율 급등
한방병원 중심으로 치료비 늘어
대형 손보사 4곳 점유율 85.3%로 과점체제 지속

올해 상반기 자동차보험 손익이 전년 동기와 비교해 약 44% 줄어든 것으로 나타났다. 과잉진료와 침수피해 등으로 손해율이 급격히 올라간 탓이다.


금융감독원이 7일 공개한 '2025년 상반기 자동차보험 사업실적(잠정)'을 보면 올해 상반기 자동차보험 매출(원수보험료)은 10조2115억원으로 전년 동기 대비 3026억원(2.9%) 감소했다. 자동차보험 손익은 3820억원으로 전년 동기(6811억원)와 비교해 2991억원(43.9%) 급감했다.

두 차량이 사고를 내고 정차해 있다.

두 차량이 사고를 내고 정차해 있다.

AD
원본보기 아이콘

상반기 손해율은 83.3%로 전년 동기 대비 3.1%포인트 상승했다. 사업비율은 16.4%를 기록했다. 손해율과 사업비율을 더한 합산비율은 99.7%로 손익분기점(100%)에 근접했다. 합산비율이 100%를 넘으면 적자다.


한방병원 중심으로 병원치료비가 증가한 게 손해율 증가의 주요 원인이다. 올해 상반기 한방치료비는 전년 동기 대비 6% 증가해 양방치료비 증가율(3%) 대비 2배 많았다. 자동차 제작사의 부품비 인상 등으로 발생손해액이 전년 동기 대비 867억원 늘어난 것도 손해율을 끌어올렸다.


자동차보험을 판매하는 대형 손해보험사(삼성·DB·현대·KB)의 점유율은 85.3%를 기록하며 과점 구조가 지속됐다. 중소형사(메리츠·한화·롯데·MG·흥국)의 점유율은 8.5%로 지난해 말과 비교해 0.2%포인트 올랐다. 같은 기간 비대면전문사(AXA·하나·캐롯)의 점유율 6.4%로 0.2%포인트 하락했다.

판매채널별 비중은 대면 46.4%, 사이버마케팅(CM) 37.2%, 텔레마케팅(TM) 15.7%, 플랫폼마케팅(PM)이 0.7%로 집계됐다. 전반적으로 대면과 TM채널이 축소되고 온라인채널이 확대되는 추세가 이어지고 있다.


금감원 관계자는 "하반기에도 7월 중 대규모 집중호우와 가을 여행시즌 교통량 증가 등 손해율 악화 요인이 상존한다"며 "보험금 누수 방지 등을 통해 자동차보험 손해율이 안정적으로 관리될 수 있도록 다각적인 노력을 할 것"이라고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이코노미 더 좁힌다더니"…대한항공, 프리미엄석 도입 결국 철회 "이코노미 더 좁힌다더니"…대한항공, 프리미엄석 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

고소영 마시는 '이 주스' …노년층에 효과

"미용주사 맞으러 한국행" 제니퍼 애니스턴도 반했네

"벌레가 키스하면 전염"…美 샤가스병 확산에 '비상'

'어쩔수가 없다' 수상 불발…李대통령 "수상 여부 떠나 우리 영화 위상 높여"

출소 5일 만에 또 연락… 스토킹한 50대의 최후

"본업 대신 부업에 열정 쏟자"…Z세대가 바꾼 일 공식

한은 '광복 80년' 기념주화 추첨키로…경쟁률 1.95대1

새로운 이슈 보기