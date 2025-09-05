본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

무안군의회, 5~12일 임시회…추경안 심사

호남취재본부 정승현기자

입력2025.09.05 18:26

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
제 303회 임시회 개회를 선포하는 이호성 무안군의장. 무안군의회 제공

제 303회 임시회 개회를 선포하는 이호성 무안군의장. 무안군의회 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 무안군의회가 12일까지 8일간 일정으로 제303회 임시회를 열고 본격적인 의정활동에 들어갔다.


이번 회기에는 총 36건의 안건이 상정됐으며, 이 중 의원발의 안건이 17건, 집행부 제출 안건이 19건이다. 특히 올해 두 번째로 편성된 추가경정예산안이 포함돼 군 재정 운영 방향과 효율적 예산 집행 방안이 중점적으로 논의될 예정이다.

5일 열린 제1차 본회의에서는 정은경·박쌍배 의원이 각각 '5분 자유발언'을 통해 지역 현안에 대한 행정 대응 강화를 촉구했다. 정 의원은 의료폐기물 소각장 대응 방안 마련을, 박 의원은 환경시설 갈등 해결을 위한 제도 개선을 강조했다.


이어 김원중 의원이 대표 발의한 '한빛원전 방사선비상계획구역 확대 지정 촉구 건의안'이 만장일치로 가결돼 관계부처에 송부될 예정이다.


이호성 의장은 개회사에서 "군민의 안전과 삶의 질 향상을 최우선으로 삼아 군정 전반을 꼼꼼히 점검하고 합리적 대안을 제시하겠다"고 밝혔다.

임시회 기간 동안 각 상임위와 예결특위에서 안건에 대한 심사가 진행되며, 오는 12일 제2차 본회의에서 최종 의결 후 회기를 마무리할 계획이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연봉 1억4000만원 너무 적다"며 파업 계속하자…초강수 둔 '이 기업' "연봉 1억4000만원 너무 적다"며 파업 계속하자…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"초고가 아파트 180억 전액 현금으로"…한국, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다

상반신 선루프 뚫고 다리는 창문 뚫고…도로 위 아찔

기적의 비만약, 줄을 서시오

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

男 9780만원 vs 女 6773만원…더 커진 성별 임금 격차

원전 '출력제한' 5년새 12.5배…이례적 상황의 일상화

새로운 이슈 보기