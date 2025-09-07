본문 바로가기
롯데마트, 민들레학교에 친환경 업사이클링 시설물 기부

박재현기자

입력2025.09.07 06:00

폐플라스틱 520㎏
책상·의자 등 민들레학교 시설물 기부

롯데마트는 지난 5일 경기도 구리시 구리광장에서 '폐플라스틱 업사이클링 시설물 전달식'을 진행했다고 7일 밝혔다.

지난 5일 경기도 구리시 구리광장에서 김준현 경기환경에너지진흥원 본부장(왼쪽부터), 이양현 구리남양주민들레학교장, 진주태 롯데마트·슈퍼 준법지원부문장이 '폐플라스틱 업사이클 시설물(가구) 전달식'을 진행하고 기념 사진을 촬영하고 있다. 롯데마트 제공

이날 행사에는 진주태 롯데마트·슈퍼 준법지원부문장, 김준현 경기환경에너지진흥원 본부장, 이양현 구리남양주민들레학교장을 비롯해 구리 시민 50여명이 참석했다.


이번 전달식은 6일 '자원 순환의 날'을 맞아 지역 사회에 친환경 가치를 확산하고 폐플라스틱 선순환의 중요성을 알리고자 기획됐다. 롯데마트와 경기환경에너지진흥원이 함께 진행했다.

롯데마트는 지역에서 수거한 폐플라스틱 약 520㎏과 자사 기부금을 활용해 책상, 의자, 벤치 등 민들레학교 학생들을 위한 시설물을 제작했다. 해당 시설물 제작에는 지역 중소 업사이클링 기업의 고압 프레스 사출 기술이 적용돼 품질을 높였다.


진주태 롯데마트·슈퍼 준법지원부문장은 "이번 업사이클링 시설물 기부 전달식은 자원순환과 지역 사회 상생 가치를 동시에 실현하는 의미 있는 프로젝트"라며 "앞으로도 롯데마트는 지역 사회와 협력해 지속 가능한 ESG와 상생 활동을 이어가겠다"고 말했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

