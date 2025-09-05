부산 기장군, 상반기 재정집행 추진 평가 ‘우수기관’ 선정

신속한 재정집행… 침체된 지역 경제회복 위한 선제적 대응 인정

기장군(군수 정종복)은 부산시 주관 '2025년 상반기 재정집행 추진 평가'에서 우수기관으로 선정되는 성과를 거뒀다.

이번 평가는 신속한 재정집행에 기여한 유공기관을 발굴·포상해 지방 재정운용의 효율성을 높이고 민생경제 회복과 지역 경제 활성화를 지원하기 위해 마련됐다.

기장군은 올해 상반기 신속집행 대상액 4105억원 중 2313억원을 집행해 집행률 56.35%를 달성하며 표창 대상 기관으로 이름을 올렸다.

이는 전년도 상반기 집행률(51.17%) 대비 5.18%P 상승한 수치로, 재정집행 실적 향상을 위한 군의 노력이 대외적으로 인정받은 것이다.

군은 이번 성과를 침체한 지역경제 회복을 위해 신속한 재정집행에 행정력을 집중한 결과로 평가하며, 전 직원들의 적극적 노력이 뒷받침됐다고 전했다.

기장군은 부군수를 단장으로 한 '신속집행 추진단'을 운영하며 ▲부서별 예산 집행 현황 주·월간 점검 ▲명시·사고 이월예산 집중 모니터링

▲10억원 이상 대규모 투자사업 집중 관리 ▲수시 보고회 개최·우수부서 포상금 지급 등을 추진, 집행률 제고에 총력을 기울였다. 또 신속 집행 지침을 적극 활용해 효율성과 체계성을 동시에 확보했다.

군은 하반기에도 경제적 파급효과가 큰 사업 중심의 전략적 재정 운영을 이어가 지역경제 활성화를 적극 도모할 계획이다.

정종복 군수는 "지속되는 물가 상승과 경기 침체로 하반기에도 지역경제의 어려움이 예상되는 만큼 신속하고 투명한 재정집행을 통해 군민 생활 안정과 지역경제 회복을 적극적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



