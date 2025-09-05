광주시의회 의원연구단체, '도심침수 방지·물순환 체계 구축' 벤치마킹

탄소중립과기후위기 대응연구회

경기 광주시의회 의원연구단체인 '탄소중립과 기후위기 대응연구회'(대표 주임록 의원)는 3일부터 4일까지 2일간 안동시와 대전광역시를 방문해 도심침수 방지 및 지속가능한 물순환 체계 구축을 위한 벤치마킹 활동을 진행했다.

이번 현장활동에는 연구회원 주임록, 허경행, 최서윤, 오현주, 조예란, 이주훈 의원과 의회사무국 직원 등 총 10명이 함께했다.

연구회는 먼저 안동시 탈춤공원을 찾아 물순환 선도도시 조성사업의 추진 과정과 빗물자원 재활용 시설 운영 사례를 청취하고, 저영향개발(LID) 기법이 적용된 현장을 둘러봤다. 이어 대전광역시 샘머리 물순환테마공원을 방문해 도시 내 물순환 회복을 위한 다양한 친환경 시설과 관리 현황을 직접 확인했다.

주임록 대표의원은 "최근 광주시 역시 국지성 집중호우와 도시 저지대 침수 위험이 커지고 있는 상황에서, 이번 벤치마킹을 통해 선진지의 경험과 노하우를 공유받을 수 있었다"며 "연구회는 이를 바탕으로 광주시 특성에 맞는 침수 예방 대책과 지속가능한 물순환 체계 구축 방안을 모색해 나가겠다"고 밝혔다.

광주시의회 '탄소중립과 기후위기 대응연구회'는 앞으로도 기후위기 대응과 탄소중립 실현을 위한 연구활동을 지속적으로 이어가며, 시민의 안전과 삶의 질 향상에 기여할 계획이다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



