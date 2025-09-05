李대통령-장동혁 독대 성사…국힘 "與 입법폭주 입장 들을 것"

"민주당, 대통령실과 의견차 있다고 봐"

"이재명 대통령 어떤 생각인지 들을 것"

국민의힘은 오는 8일 이재명 대통령과 장동혁 대표의 단독 회동이 성사된 것과 관련해 더불어민주당의 입법 폭주에 대한 이 대통령의 입장을 듣고, 노란봉투법 등 관련 우려를 전달하겠다고 밝혔다.

박준태 국민의힘 대표 비서실장은 5일 오후 국회에서 기자들과 만나 "민생 의제 중심으로 말할 계획이지만 국회 안에서 사법 체계를 뒤흔드는 민주당의 입법 폭주에 대한 우려를 전달하고 대통령 입장을 들어보는 기회가 있을 것으로 생각한다"고 말했다.

앞서 대통령실은 오는 8일 용산 대통령실에서 이 대통령이 여야 당대표와 오찬 회동을 한 뒤 장 대표와 별도의 일대일 만남을 가질 예정이라고 발표했다. 오찬 회동에는 양당 대표 비서실장과 당 대변인이 동석하고 대통령 강훈식 비서실장과 우상호 정무수석도 참석한다.

박 실장은 "대통령실 발표대로 여야 대표가 함께 회동하고 이후 대통령과 야당 대표 간 단독 회동으로 이어지는 형식"이라며 "의제 제한을 두지 않고 국정 전반에 대한 논의가 이어질 것으로 생각한다"고 말했다.

박 실장은 "대통령실에서 당초 제안했던 건 순방 이후 성과 위주로 여야 대표에게 설명하겠단 입장이었는데 우리 당은 순방 성과를 포함해 다른 문제 전반에 대한 논의가 필요하고 허심탄회한 논의를 위해선 일대일 만남이 반드시 필요하다고 강조했다"며 "(이를) 대통령실에서 받아들인 것"이라고 설명했다.

박 실장은 '악수를 거부하는 정청래 민주당 대표와 첫 만남인데 어떤 스탠스를 취할 것이냐'는 질문엔 "자연스러운 조우가 이뤄질 것"이라며 "세 분이 처음 만나는 자리니 좋은 결과가 있도록 노력하겠다"고 설명했다.

다만 "지금 민주당이 일방적으로 통과시키고 있는 많은 법안이 대통령실과 긴밀한 조율 하에 이뤄지고 있는지 의문"이라고 꼬집었다.

박 실장은 "예를 들어 상법을 개정했는데 더 센 상법을 추가로 통과시키고, 특검법이 시행 중인데 더 센 특검법을 통과시키려고 하고, 내란특별재판부까지 설치하겠다는 부분은 저희가 보기에 대통령실과 약간 의견 차이가 있는 것 같다"며 "여기에 (대통령이) 어떤 생각을 가지고 있는지 설명을 요구할 계획"이라고 말했다.

이어 "우리 당 입장에선 갈수록 기업하기 어려워지는 환경에 대한 전반적인 우려를 갖고 있기 때문에 기업 활동을 어렵게 하는 법안에 대한 우려를 전할 것"이라며 "오찬을 마친 후 30분 이상 대통령과 야당 대표가 만나는 시간이 보장돼 있는 것으로 안다"고 덧붙였다.





