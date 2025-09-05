본문 바로가기
함평군, 곤충 자원 융복합 치유프로그램 운영

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.05 14:11

함평군은 곤충 융복합 치유프로그램 현장 적용 및 치유 효과 검증 연구를 오는 25일까지 운영한다. 전남 함평군 제공

함평군은 곤충 융복합 치유프로그램 현장 적용 및 치유 효과 검증 연구를 오는 25일까지 운영한다. 전남 함평군 제공

전남 함평군이 농촌진흥청 국립농업과학원과 협력해 융복합 곤충 산업의 미래를 모색한다.


군은 곤충 융복합 치유프로그램 현장 적용 및 치유 효과 검증 연구를 오는 25일까지 매주 목요일 총 4회 운영한다고 5일 밝혔다.

이번 프로그램은 함평군농업기술센터, 국립농업과학원, 함평군치유농업연구회, 함평나비곤충마을이 협력해 진행한다. 운영 장소는 함평군농업기술센터 내 스마트팜교육장과 나비 사육실 등이다.


대상은 65세 이상 반려동물 사육 경험이 있는 어르신 12명으로, 참여자들은 곤충을 활용한 다양한 체험과 돌봄 활동을 통해 스트레스 회복과 삶의 질 향상을 경험하게 된다.


치유농업사와 곤충사육농가가 함께 프로그램을 운영해 현장감을 높인다. 또한 참여 전·후 설문검사와 맥파 스트레스 검사를 통해 건강 상태 변화를 분석, 곤충 치유농업의 효과를 과학적으로 검증할 예정이다.

문정모 함평군농업기술센터 소장은 "나비의 고장 함평에 걸맞게 곤충을 매개로 한 치유농업을 발전시키고 전문 인력 양성에도 힘쓰겠다"며 "함평군이 미래 곤충 산업과 치유농업을 선도할 수 있도록 관련 기관단체와 긴밀히 협력을 이어가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
