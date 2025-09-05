NHN 'AI 스쿨'로 전사 AI 역량 강화…"업무 생산성 높인다"

AI 인사이트·원데이 스킬 클래스 운영

이세돌 9단 'AI 받아들이는 자세’ 강연

NHN은 전날 판교 사옥에서 열린 이세돌 9단의 특별강연이 성황리에 종료됐다고 5일 밝혔다.

이세돌 9단이 4일 NHN 판교 사옥에서 'AI를 받아들이는 자세: 창의적인 질문과 주도적 판단의 힘'을 주제로 특별강연을 하고 있다. NHN 제공

이번 강연은 임직원 인공지능(AI) 활용 역량 강화를 위해 운영 중인 사내 교육 프로그램 'AI 스쿨'의 일환으로 마련됐다.

NHN은 지난 7월부터 AI 스쿨을 개설해 최신 AI 트렌드 이해부터 실무 적용 스킬 습득, AI 시대 통찰까지 임직원이 AI와 함께 성장할 수 있는 기반을 마련했다. 'AI를 어떻게 잘 쓰고, 잘 활용할 것인가'라는 실질적인 고민을 해결하고자 'AI 인사이트 클래스'와 '원데이 스킬 클래스'로 나눠 운영 중이다.

이세돌 9단은 AI 전문가와 함께하는 세미나 형식의 인사이트 클래스에서 'AI를 받아들이는 자세: 창의적인 질문과 주도적 판단의 힘'을 주제로 특별강연을 했다. 그는 AI와 공존하는 시대를 살아가는데 필요한 인간의 경쟁력과 태도를 전하며, 2019년 한게임 바둑 AI '한돌'과의 은퇴 대국 일화를 비롯해 AI 대국에서 느낀 창의성의 본질에 대한 고민과 다양한 경험담을 공유했다. 당시 그는 한돌과의 대국을 2승 1패로 마무리하며 25년 프로 생활에 마침표를 찍었다.

NHN 관계자는 "AI는 이제 보고서·기획서 작성부터 프로그래밍까지 돕는 새로운 업무 파트너"라며 "AI 스쿨을 통해 임직원들이 AI와 함께 일하는 방식을 이해하고, 일상 업무에 적극 활용할 수 있게 지원하겠다"고 말했다.





