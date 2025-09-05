창덕궁 희정당 내부 공개한다

16~27일 깊이보기 프로그램

복원된 왕실 생활공간 체험

궁능유적본부 창덕궁관리소는 16일부터 27일까지 매주 화~토요일에 희정당 내부를 관람하는 '창덕궁 깊이보기, 희정당'을 운영한다고 5일 밝혔다. 하루 두 차례(10시·16시) 진행하며, 회차당 소요 시간은 약 60분이다.

지난해 '창덕궁 깊이보기, 희정당' 관람 현장[사진=국가유산청 제공]

조선 시대 왕과 왕비의 생활공간이자 왕의 집무실로 사용된 희정당의 역사와 문화를 깊이 이해할 수 있는 프로그램이다. 1917년 화재로 소실된 뒤 1920년 재건된 희정당은 전통 건축과 근대 문물이 어우러진 독특한 양식을 갖추고 있다. 2019년부터 지붕·마루·창호·벽지·카펫·전등 등의 복원 사업이 추진돼 내부 관람이 가능해졌다.

중앙접견실에선 해강 김규진의 '총석정절경도'와 '금강산만물초승경도' 모사도를 감상할 수 있다. 궁중 회화에서 보기 드문 금강산을 주제로 한 작품들로, 민족적 상징성과 일제강점기 관광지 개발 당시 모습을 함께 보여준다.

프로그램 대상은 19세 이상 성인이다. 회차당 스물네 명까지 무료로 참여할 수 있다. 단 창덕궁 입장료는 별도다. 8일 오후 2시부터 10일 오후 5시까지 창덕궁관리소 누리집에서 사전 응모하면 추첨을 통해 당첨자를 뽑는다.

창덕궁관리소 측은 "궁궐의 역사와 문화를 새롭게 조명하는 장"이라며 "국민이 국가유산을 직접 체험할 기회를 더욱 확대하겠다"고 말했다.





이종길 기자



