본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

롯데GRS 크리스피크림, 해리포터 도넛 4종 출시

임혜선기자

입력2025.09.05 08:30

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

첫 협업, 전 세계 33개국에서 출시
그리핀도르·후플푸프·래번클로·슬리데린 구성

롯데지알에스(GRS)가 운영하는 도넛 프랜차이즈 크리스피크림 도넛이 워너브라더스 디스커버리 글로벌 컨슈머 프로덕트사(WBDGCP)와 손잡고 해리포터에서 영감을 얻은 도넛 4종을 출시했다고 5일 밝혔다.


롯데GRS '크리스피크림 도넛' [사진=롯데GRS 제공]

롯데GRS '크리스피크림 도넛' [사진=롯데GRS 제공]

AD
원본보기 아이콘

이번 신메뉴는 글로벌 크리스피크림 도넛과 해리포터의 첫 협업으로, 전 세계 33개국에서 출시된다. 해리포터와 크리스피크림 도넛의 협업은 여름방학이 끝난 후 다시 호그와트 마법학교로 돌아가는 '헤리포터 : 하우스 오브 호그와트(Harry Potter : House of Hogwarts)' 콘셉트를 적용했다.

제품은 그리핀도르, 후플푸프, 래번클로, 슬리데린 등으로 구성됐다. 각 도넛에는 '용기, 성실함, 지혜, 야망' 등 기숙사의 특징을 담아냈다.

해리포터 시즌 도넛은 다음달 16일까지 42일간 한정 판매한다. 도넛 단품 가격은 3200원부터다. 해리포터 더즌은 다음 달 12일까지 롯데잇츠 애플리케이션(앱)에서 쿠폰을 통해 최대 30% 할인된 가격으로 구입할 수 있다.


롯데GRS 관계자는 "전 세계에서 사랑받는 인기 영화 해리포터와 협업을 통해 눈과 입으로 즐거움을 느낄 수 있는 신메뉴를 준비했다"며 "앞으로도 고객 만족을 위한 다양한 신메뉴를 지속해서 선보이겠다"고 전했다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"서울 초고가 아파트 180억 전액 현금으로" 韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다[부동산AtoZ] "서울 초고가 아파트 180억 전액 현금으로" 韓, 외... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한때 20대 열풍 난리였는데5년새 3000개 사라진 '이 방'

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

'최서원 조카' 장시호 12층서 떨어져…10층 난간서 구조

러시아 재계 거물 "동쪽 바다인데 왜 일본해? 동해로 불러야지"

너무 멀어, 놀이시설도 부족'자본잠식' 빠진 레고랜드

'유가 40달러대' 우려 일축한 대신증권 "내년 점진적 가격 회복"

새로운 이슈 보기