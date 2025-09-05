본문 바로가기
대구지방보훈청, 산불 피해 국가유공자 위문 성금 전달

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.05 09:06

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술)은 지난 3월 경북 산불로 주택 전소 피해를 본 국가유공자(6·25 참전 전상군경)를 위문하고, 후원단체 '따뜻한 하루'(대표이사 김광일)에서 모금한 성금을 전달했다.

대구지방보훈청이 산불 피해 국가유공자 위문 성금을 전달하고 있다. 대구지방보훈청 제공

성금을 전달받은 국가유공자 이 모(93) 어르신은 현재 안동시 임시거주시설에서 생활 중이며 "산불로 집이 전소돼 막막했는데, 후원자들의 정성이 담긴 성금을 받으니 큰 위로가 되고 다시 일어설 용기를 얻었다"고 감사의 뜻을 표했다.


이번 성금은 '따뜻한 하루'가 기부 플랫폼 '해피빈'을 통해 모금한 것으로, 지난 7월 영덕에 거주하는 독립유공자 손자녀 가구에 이어 두 번째 전달 사례다.

전달식에 참석한 예영진 따뜻한 하루 부회장은 "산불 피해를 본 국가유공자께 기부자들의 작은 정성이 큰 힘이 되길 바란다"며 "다양한 방법으로 국가유공자분들의 삶을 응원하겠다"고 말했다.


김종술 대구지방보훈청장은 "전 국민 모금으로 귀한 나눔을 실천해 주신 '따뜻한 하루'에 감사드린다"며 "앞으로도 국가유공자와 유족의 예우 강화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

