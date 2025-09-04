본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주소방, 양궁대회 대비 경기장 현장점검

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.04 17:50

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

화재예방·긴급상황 대응 등 총력

광주시 소방안전본부 관계자들이 4일 '2025 현대세계(장애인)양궁선수권대회' 결승전이 열릴 예정인 5·18민주광장 경기장 현장을 점검하고 있다. 광주시 제공

광주시 소방안전본부 관계자들이 4일 '2025 현대세계(장애인)양궁선수권대회' 결승전이 열릴 예정인 5·18민주광장 경기장 현장을 점검하고 있다. 광주시 제공

AD
원본보기 아이콘

광주시 소방안전본부는 4일 '2025 현대세계(장애인)양궁선수권대회'를 앞두고 경기장 안전관리를 강화하기 위해 현장점검을 실시했다.


소방안전본부는 이날 대회 관계자 등을 만나 화재예방 대책과 긴급상황 시 신속한 대응체계 구축 방안을 논의하고, 선수와 관람객 안전을 최우선 확보해줄 것을 당부했다.

또 대회 기간 중 경기장과 연습장에 구급차를 배치해 환자 발생 시 신속한 응급처치와 긴급 이송에 대비하며, 외국인 선수단과 관람객의 원활한 119신고 체계 구축을 위해 외국인 3자 통역시스템을 운영한다.


김희철 광주소방안전본부 119대응과장은 "이번 세계양궁선수권대회가 선수단과 시민 모두가 안심하고 즐길 수 있는 안전한 대회의 장이 될 수 있도록 빈틈없는 안전대책을 추진해 나가겠다"고 말했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

평생 모은 1억으로 '금 130돈' 구매한 70대…택시기사 기지로 보이스피싱 면해 평생 모은 1억으로 '금 130돈' 구매한 70대…택시... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한때 20대 열풍 난리였는데5년새 3000개 사라진 '이 방'

푸틴과 회담 직후, 흔적 깨끗이 지우는 사람은…

노담구역서 뻐끔뻐끔…과태료 10만원이 노답이다

킥스·표지판·간판·교과서 교체…검찰 '명칭 변경' 수백억 혈세 들 듯

"멀티탭 과부하 화재 위험"…소비자원, 안전사고 주의보 발령

너무 멀어, 놀이시설도 부족'자본잠식' 빠진 레고랜드

서대문구 초등생 유괴미수 남성 3명 긴급체포…2명 구속영장

새로운 이슈 보기