부산 기장군, 드론 활용 차광도포제 살포 성과 공유… 폭염 대응 효과 입증

기장군농업기술센터, 드론 활용 차광도포제 살포 시범사업 평가회 개최

기장군(군수 정종복)은 지난 1일 기장군농업기술센터에서 '드론 활용 시설하우스 차광도포제 살포 시범사업 평가회'를 열고 올여름 사업 성과를 공유했다고 4일 전했다.

평가회에는 기장드론영농단과 지역 화훼농가가 참여해, 사업 추진 과정과 효과를 점검하고 내년도 추진 방향을 논의했다.

농업용 드론 전문업체 강사가 참석해 타지역 우수사례도 소개했다.

이 자리에서는 화훼 작물별 빛 요구도에 따른 맞춤형 기준 마련, 기상 변화 대응 관리, 희석 비율·차광률별 효과분석, 살포 시기 설정 등 현장 중심의 데이터 축적 필요성이 주요 과제로 제시됐다.

차광도포제는 시설하우스 지붕에 도포해 햇빛을 차단하고 내부 온도를 낮추는 기술이다. 하지만 작물 특성과 시기별 조건이 달라 표준화된 지침이 부족하다는 한계가 있었다. 이에 군은 지난해부터 드론을 활용한 시범사업을 추진해 안전성과 효율성을 높이고 있다.

올해는 참여 농가와 면적을 확대해 5월과 7월 두 차례, 총 8만 9000㎡에 차광도포제를 살포했다. 작업에는 지역 청년농업인으로 구성된 드론영농단이 참여해 균일하고 신속한 살포가 가능했다.

그 결과 설문조사에서 시설 내부 온도가 평균 2∼4℃ 낮아지는 효과가 확인됐고 폭염 피해 예방과 노동력 절감 효과에 대해 농가의 만족도가 높게 나타났다. 특히 올해와 같이 폭염이 장기간 이어진 기상 여건 속에서 차광도포제의 필요성과 수요가 크게 부각됐다.

정종복 군수는 "드론을 활용한 차광도포제 살포는 농가의 안전을 지키고 노동력을 줄이며, 폭염 피해를 예방할 수 있는 효과적인 기술"이라며 "앞으로 현장의 의견을 적극 반영해 사업을 확대하고 지속 가능한 농업 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



