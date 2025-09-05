네이버에서도 컬리 샛별배송…'컬리N마트' 오픈

네이버플러스 스토어 상단 '컬리N마트' 고정 배치

신상품 및 컬리 식품, 생활·주방용품 등 구성

컬리넥스트마일, NFA 합류…네이버 새벽배송 대행 시작

새벽배송 기업 컬리가 4일 네이버플러스 스토어에 '컬리N마트'를 오픈했다고 5일 밝혔다. 컬리가 자체 사이트 외에 외부 플랫폼에 진출한 것은 이번이 처음이다.

새벽배송 기업 컬리가 4일 네이버플러스 스토어에 '컬리N마트'를 오픈했다고 5일 밝혔다. 컬리 제공 AD 원본보기 아이콘

앞서 컬리와 네이버는 컬리N마트 오픈을 위해 지난 4월 전략적 제휴를 체결하고 공동 태스크포스(TF)를 구성해 상품, 마케팅, 물류 등 전 영역에 걸쳐 협력 체계를 구축해 왔다.

컬리는 이번 오픈을 위해 기존에 취급하지 않았던 5000여종 상품을 새롭게 확보했다. 이를 통해 4인 이상 가구, 대용량과 가성비(가격 대비 성능)를 추구하는 고객 수요 등을 충족할 수 있도록 했다. 컬리N마트에서는 컬리의 식품과 생활·주방용품에 신규 상품을 지속적으로 추가해 나갈 예정이다.

컬리N마트 상품도 컬리 앱에서처럼 밤 11시 전에 주문하면 다음 날 아침 샛별배송으로 받아볼 수 있다. 네이버플러스 멤버십 회원 또한 컬리멤버스 코어 옵션을 선택한 회원과 동일하게 2만원 이상 구매 시 무료배송 혜택을 받을 수 있다.

컬리넥스트마일은 네이버풀필먼트얼라이언스(NFA)에 합류해 네이버 스마트스토어와 브랜드스토어 일부 상품의 새벽배송을 시작했다.

컬리N마트 출시로 양사의 시너지는 극대화될 전망이다. 컬리는 큐레이션 역량과 다수의 고품질 단독 상품, 자체 물류 인프라 등을 보유하고 있다. 네이버는 고객 데이터와 함께 검색 환경과 기술을 보유 중이다. 두 회사의 협력으로 기존 컬리를 사용하지 않았던 신규 고객 유입은 물론 네이버 장보기 서비스 이용 고객이 확대될 것으로 기대된다.

물류 효율성도 증가할 것으로 점쳐진다. 주문량 증가로 물류 인프라 활용도가 향상되고 배송 단가는 절감될 전망이다. 네이버의 디지털 마케팅 인프라와 컬리의 상품 전문성이 결합되면서 마케팅 효과도 극대화될 것으로 보인다.

김슬아 컬리 대표는 "컬리N마트는 네이버플러스 스토어 내 대표 장보기 플랫폼으로 컬리의 큐레이션과 샛별배송 서비스, 네이버의 기술과 마케팅 역량이 결합해 한 단계 높은 수준의 고객 경험을 제공할 것"이라며 "네이버를 통해 컬리 상품을 이용하는 신규 고객의 유입과 물류 효율 개선으로 회사의 성장 가속화가 기대된다"고 말했다.

최수연 네이버 대표이사는 "네이버의 검색, 개인화 추천기술 및 대규모 마케팅 효과와 컬리가 보유한 상품 소싱, 장보기 특화 큐레이션, 배송 역량 등 양 사가 보유한 경쟁력이 결합해 새로운 장보기 경험을 줄 수 있을 것으로 기대한다"며 "'컬리N마트'를 시작으로 양 사가 물류, 사업, 마케팅 등 다양한 방면에서 협력을 고도화해 사용자들에게 더욱 차별화된 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>